Una restricción en Ibarra para buses interprovinciales genera malestar en las cooperativas de Carchi

Los buses interprovinciales del Carchi, que viajan de Tulcán a Quito y viceversa, ya no podrán cruzar por el centro de la ciudad de Ibarra, capital de Imbabura.

Desde el próximo lunes 9 de marzo del 2020, los conductores de estas unidades tendrán que utilizar el nuevo anillo vial -que conecta a la vía Panamericana norte y sur circunvalando por la parte septentrional de la urbe- y no la avenida Cristóbal de Troya, como lo hacen actualmente. Así lo anunció Andrea Scacco, alcaldesa de Ibarra. La funcionaria aseguró que ese cambio es parte del ordenamiento urbano que realiza el Cabildo, para reducir la carga vehicular por este eje vial.



“Si una empresa de transporte tiene un permiso de operación entre Tulcán y Quito, no tiene por qué parar en Ibarra”, señaló Scacco. Ella estuvo acompañada de directivos de la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor), entidad del que es presidenta, y de dirigentes del transporte de Imbabura.



Los únicos autobuses del Carchi que podrán cruzar por el centro de Ibarra son los que tiene permiso para movilizarse entre Tulcán a Ibarra y viceversa. Sin embargo, deberán avanzar hasta la terminal terrestre para dejar a los pasajeros, no antes.



La noticia generó el rechazo de los profesionales del volante del Carchi. Este martes 3 de marzo del 2020, las nueve empresas que conforman la Unión de Cooperativas de Transporte de Pasajeros de la provincia fronteriza, mantuvieron una reunión.



Armando Chulde, presidente de la organización, considera que se les quiere dar un trato discriminatorio, que beneficiará a sus pares de Imbabura –que podrán tomar libremente pasajeros en Ibarra-.



Chulde aseguró que el jueves 27 de febrero pasado mantuvieron una reunión con las autoridades de Ibarra. Ahí los carchenses solicitaron que se cambie una parada, para tomar o dejar a los viajeros, del sector de la Aduana, en Yahuarcocha, al Camal ubicado cerca al anillo vial.



También que se les permita circular por la Cristóbal de Toya entre las 19:00 y 06:00, por temas de seguridad de los viajeros, pues el anillo vial es desolado. Los dos pedidos fueron aceptados. Sin embargo, los carchenses no están de acuerdo que se les coloque sellos de seguridad en la puerta, para evitar que tomen pasajeros en la capital de Imbabura. Los conductores aseguran que no se les informó de ese tema.



El viernes 6 de marzo próximo, los transportistas del Carchi se reunirán con los asambleístas, el Prefecto y los alcaldes de los seis cantones de la provincia para tomar una decisión conjunta.



Según Chulde, si las autoridades de Ibarra no llegan a un acuerdo en consenso con los transportistas carchenses, ellos no permitirán el ingreso de autobuses de Imbabura al Carchi.