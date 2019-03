Recorte de servidores públicos se inició en contratos ocasionales

LEA TAMBIÉN

El Gobierno arrancó este mes, marzo del 2019, el proceso de desvinculación de servidores públicos con contrato ocasional.

La semana pasada, el ministro de Trabajo (e), Andrés Madero, señaló que la relación laboral bajo esta modalidad se terminaría acorde con la fecha fijada en el contrato.



“El art. 58 de la Ley de Servicio Público fija que los contratos ocasionales se darán de forma extraordinaria y temporal, con duración de 12 meses máximo. Entonces, estos contratos no deberían engrosar la nómina del Estado, dijo.



La Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud (Osuntransa) denunció este miércoles 6 de marzo del 2019 que entre 2 500 y 3 000 trabajadores del sector salud fueron desvinculados desde el viernes pasado.



En total, señalaron que del sector público habrían salido unos 10 000 funcionarios desde la semana pasada.



Este Diario consultó a la Cartera de Trabajo sobre el tema, pero el pedido fue remitido a la Unidad de Talento Humano de cada entidad. Hasta el cierre de edición, los ministerios de Salud, Educación, Obras Públicas y otros no entregaron cifras oficiales.



La firma pública Petroecuador dio a conocer ayer que se desvinculará a 444 trabajadores para cumplir con la disposición de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco), de reducir el 10% de la nómina. También precisó, a través de un boletín, que es “falsa la supuesta reducción de 1 000 personas en esta empresa y que falten otras 1 000 por desvincular”.



El sindicado de los trabajadores de la salud señaló que los exfuncionarios desvinculados trabajaban en el área administrativa y operativa; es decir, eran enfermeras, auxiliares, camilleros, personal de limpieza y otros de diversas casas de salud del país.



Para Joaquín Chaluisa, presidente de Osuntransa, las desvinculaciones no tienen sustento técnico y cuestionó que la medida no haya discutido con los gremios, como ocurrió con el ajuste de la masa salarial de las empresas públicas.



Los extrabajadores fueron notificados el viernes por la tarde y noche, a través de plataformas de comunicación interna. Una de las preocupaciones es que entre las desvinculaciones se incluye a personal que tenía nombramiento provisional, contratados con más de ocho años e incluso trabajadores de grupos vulnerables.



Esto pese a que la Cartera de Trabajo estableció a inicios de año una prórroga excepcional para algunos contratados ocasionales, entre ellos, embarazadas, personas con discapacidad, quienes tengan más de cuatro años, entre otros.



Gabriela Carvajal laboró por mas de tres años como trabajadora social del Hospital Eugenio Espejo y tenía nombramiento provisional. Pero eso no fue una garantía de estabilidad y el viernes pasado fue desvinculada. La extrabajadora no sabe cómo afrontará los gastos de su familia, ya que es madre soltera.



Extrabajadores de salud llegaron hasta la Gobernación del Guayas con pancartas. Una de ellas decía #RevocatoriaMorenoYa, junto con una imagen acompañada de la frase de “10 000 servidores públicos despedidos en Carnaval”.



Mariuxi García estaba en el área de esterilización en el hospital Guayaquil y fue la única de su área que salió luego de haber laborado durante tres años. La trabajadora tenía contrato ocasional.



En las afueras de la Gobernación también estaban trabajadores de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Mario Zalamea contó que este sábado iba a cumplir cuatro años en el área de servicios generales de esa entidad. “Hacíamos de todo: electricidad, gasfitería (…) A veces no teníamos descanso ni sábado ni domingo”.



El gobernador del Guayas y exministro de Trabajo, Raúl Ledesma, recibió a gremios sindicalistas para tratar el tema. En cuanto a los despidos dijo que “aparentemente” de Salud salieron 3 000 personas, sobre todo del área de malaria para fumigación.



“Los contratos ocasionales son de un año (...) Aquellos que están prorrogados no lo están legalmente”, dijo Ledesma sobre esta figura que debe ser revisada por cada ministerio para transformarlos en nombramientos provisionales.



En tanto, en la sede de la Red de Maestros de la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) también se expusieron casos similares de cese de funciones. Solo en esta zona se conoce de 200. Agustín Lindao, titular del grupo, dijo que quienes salieron son compañeros de atención ciudadana y administrativos de los distritos. El gobernador Ledesma dijo que solicitó a Trabajo la confirmación del total de despidos.