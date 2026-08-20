Volcamiento de un tráiler causó cierre parcial en la avenida Simón Bolívar, en Quito

Un tráiler se volcó durante la madrugada de este jueves 20 de agosto de 2026 en la avenida Simón Bolívar, en el sector de El Troje, en el sur de Quito. El Cuerpo de Bomberos Quito atendió la emergencia y confirmó que el siniestro no dejó personas heridas.

El incidente ocurrió a las 03:44, según el reporte de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). El vehículo transportaba productos químicos no peligrosos. Además, el siniestro provocó daños en un poste de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).

El conductor se retiró del lugar tras el volcamiento

La AMT informó que en el hecho estuvo involucrado un tráiler. Tras el siniestro, el conductor se retiró del lugar, de acuerdo con las novedades reportadas por la entidad.

Los equipos de emergencia acudieron a la avenida Simón Bolívar y El Troje para atender el volcamiento. Bomberos Quito señaló que no registró heridos durante la emergencia. La AMT también confirmó que el incidente no dejó personas fallecidas.

Entre las acciones de coordinación constan la intervención de una pluma y de la Empresa Eléctrica. El reporte de la AMT señala que el vehículo causó daños a la propiedad pública, específicamente a un poste de la EEQ.

El tráiler transportaba productos químicos no peligrosos, según la información difundida por la entidad de tránsito. Las autoridades no reportaron otras novedades sobre personas afectadas por el incidente.

🧑🏼‍🚒 #Ahora | Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en la Av. Simón Bolívar, sector El Troje.



🚛 Un vehículo se volcó.



👉🏼 No se registraron heridos.



➡️ La vía sentido sur – norte se encuentra parcialmente habilitada. Toma precauciones. #BomberosQuito pic.twitter.com/xTo2fh2Piw — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 20, 2026

Carril derecho permanece cerrado en sentido sur-norte

La emergencia provocó el cierre del carril derecho de la avenida Simón Bolívar, en sentido sur-norte, a la altura de El Troje. Por esta razón, la circulación en ese tramo quedó parcialmente habilitada.

Bomberos Quito recomendó a los conductores tomar precauciones al circular por el sector. La AMT también pidió conducir con cuidado debido al cierre generado por el siniestro.

Como ruta alterna, la Agencia Metropolitana de Tránsito sugirió utilizar la avenida Maldonado. Los conductores que se movilicen por el sur de Quito deben considerar esta opción mientras continúan las labores relacionadas con la emergencia.

La información difundida por Bomberos Quito indica que los equipos atendieron el siniestro tras el volcamiento del vehículo. La circulación en la avenida Simón Bolívar, en sentido sur-norte, se mantiene parcialmente habilitada debido a la emergencia en el sector de El Troje.

#CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito.



📍 Sector: El Troje

🛣️ Dirección: av. Simón Bolívar

🚫 Cierre: carril derecho

🔀 Sentido: sur – norte

✅ Rutas alternas: Av. Maldonado



⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/ImAUZdXnSN — AMTQuito (@AMT_Quito) August 20, 2026

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