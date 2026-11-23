Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

Un caso de supuesta mala práctica profesional llegó a los tribunales luego de que un hombre falleciera mientras recibía atención en una clínica dental. Por este hecho cuatro profesionales de la salud quedaron vinculados a un proceso penal por el delito de homicidio culposo.

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Quiénes son los procesados por mala práctica profesional

Dentro de la audiencia de formulación de cargos por esta presunta mala práctica profesional, el Ministerio Público identificó a los cuatro implicados en la atención médica del paciente:

María Isabel J. J.: médica anestesióloga.

médica anestesióloga. Melissa Fernanda M. G.: odontóloga.

odontóloga. Michael Nikolay Z. O.: odontólogo.

odontólogo. Sonia Michele R. S.: odontóloga y propietaria del establecimiento.

La Jueza que conoció la causa acogió el inicio del proceso y dispuso dos medidas cautelares para los cuatro investigados: la presentación periódica una vez al mes ante la autoridad y la prohibición de salida del país.

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Qué ocurrió durante los procedimientos odontológicos

La investigación, a cargo de la Fiscalía Especializada en Personas y Garantías No. 1, reconstruyó lo sucedido el 2 de abril de 2026. Ese día, la víctima acudió al centro de salud para realizarse tres tratamientos —periodoncia, endodoncia e implantes—, por los cuales habría cancelado un monto de 4 800 dólares.

Según los datos expuestos en el expediente de esta supuesta mala práctica profesional, al paciente se le aplicó sedación consciente por vía intravenosa antes de iniciar el primer procedimiento. Posteriormente, previo a la segunda intervención, recibió una nueva dosis.

En medio de ese procedimiento, presentó un sarpullido de aparente origen alérgico y sufrió una descompensación. Uno de los procesados le suministró otros fármacos para reanimarlo y, al no lograr respuesta, se llamó al ECU 9-1-1; minutos después arribaron paramédicos en una ambulancia y confirmaron el deceso.

Qué reveló la autopsia sobre las causas del fallecimiento

Para sustentar el cargo de mala práctica profesional, el Fiscal presentó el informe de autopsia médico-legal. Ese documento determinó que el fallecimiento se produjo por un cuadro complejo integrado por:

Edema cerebral.

cerebral. Edema agudo pulmonar.

agudo pulmonar. Insuficiencia respiratoria.

respiratoria. Infarto agudo de miocardio.

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Pericias médicas y sanción que establece el COIP

El expediente por mala práctica profesional reúne también las versiones de los investigados y de los familiares de la víctima, los informes periciales odontológico-forense y de anestesiología, un estudio histopatológico forense y el registro de la llamada al ECU 9-1-1.

Asimismo, se incorporaron el consentimiento informado, la anamnesis —documento con los antecedentes clínicos iniciales del paciente—, el peritaje de entorno social y psicológico practicado a la esposa del fallecido, y los informes de inspección ocular técnica y reconocimiento del lugar e indicios.

Este delito está tipificado en el artículo 146, incisos primero y tercero, numerales 1, 2, 3 y 4, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.

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