Tráiler se incendió tras un choque en Cumbayá

Fecha de publicación: 8 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

Un tráiler chocó la mañana de este domingo 8 de noviembre de 2026 en la avenida Oswaldo Guayasamín, también conocida como vía Interoceánica, en el sector de Cumbayá, al oriente de Quito. Tras el impacto, el cabezal del vehículo pesado se incendió y obligó a la intervención del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano.

La emergencia ocurrió a la altura del centro comercial Paseo San Francisco, en el ingreso al paso deprimido. Según el reporte de los organismos de emergencia, el ECU 911 recibió la alerta a las 05:46.

Los bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas y ejecutar las labores de extinción. El siniestro generó restricciones en la circulación vehicular en este tramo de la vía Interoceánica.

🚒 #EmergenciasUIO | Esta mañana, atendimos una emergencia por un incendio vehicular en el sector de Cumbayá.



🧑‍🚒 Nuestro equipo realizó labores para controlar el fuego y brindó atención prehospitalaria a una persona afectada.



🚘 Por favor, conduce con precaución, respeta las… pic.twitter.com/sbNxHHLDPg — Bomberos Quito (@BomberosQuito) November 8, 2026

Conductor de 64 años recibió atención prehospitalaria

El Cuerpo de Bomberos informó que su personal paramédico atendió al conductor del tráiler, un hombre de 64 años.

Los especialistas realizaron una valoración prehospitalaria y no encontraron lesiones aparentes. El conductor permaneció en el sitio tras la evaluación médica.

El reporte inicial de los organismos de emergencia también confirmó la atención prehospitalaria a una persona afectada por el incidente.

Retiro del tráiler y restricciones en la vía Interoceánica

Después de controlar el fuego, los equipos de emergencia mantuvieron las labores de seguridad en el punto para facilitar el retiro del vehículo pesado.

Cerca de las 08:00, la circulación permanecía parcialmente habilitada en el ingreso al paso deprimido. La restricción afectó a los conductores que transitaban por la avenida Oswaldo Guayasamín, uno de los principales accesos entre Quito y los valles.

El operativo también contempló el control del área mientras avanzaban las tareas para retirar el tráiler de la calzada.

Emergencia ocurrió en el sector de Paseo San Francisco

El siniestro se registró en Cumbayá, en un tramo de la vía Interoceánica que conecta el sector con otros puntos del valle. El incendio del cabezal concentró la intervención de los equipos de emergencia durante las primeras horas de este domingo.

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