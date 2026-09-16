‘Soldado Azul’ ayudó a turista extranjera durante asalto en el centro de Quito

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Una jornada de trabajo en el Centro Histórico de Quito terminó con la intervención de un obrero de barrido manual de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo EP) para auxiliar a una turista extranjera durante un asalto. El trabajador, conocido como ‘Soldado Azul’, observó el ataque y decidió intervenir para ayudar a la visitante y recuperar sus pertenencias.

El hecho ocurrió cerca de las 13:30 del lunes 14 de septiembre, en los alrededores del Bulevar 24 de Mayo. El obrero realizaba su recorrido junto con su supervisor cuando ambos observaron que dos sujetos, que portaban armas blancas, atacaban a una turista de nacionalidad china.

El trabajador siguió a uno de los presuntos agresores

Según el reporte, los dos sujetos cortaron el equipaje de la turista durante el asalto. Además, uno de ellos intentó asfixiarla. Ante esa situación, el trabajador de Emaseo EP decidió intervenir para auxiliar a la visitante.

Durante la acción, el ‘Soldado Azul’ logró recuperar la maleta de la turista. Después siguió a uno de los presuntos agresores, quien lo amenazó con un arma blanca.

La persecución continuó hasta las inmediaciones de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del sector. Allí intervinieron posteriormente las autoridades competentes.

“Me gusta ayudar a la gente. Fue doloroso ver lo que estaba pasando y en ese momento solo pensé en ayudar. Me llené de coraje y quise hacer el bien”, relató el trabajador.

La intervención también contó con la coordinación del equipo del Puesto de Mando Operativo (PMO). A partir de esa acción, los presuntos involucrados fueron aprehendidos. Las autoridades también recuperaron documentos y objetos personales de la turista.

Los aprehendidos y las evidencias recuperadas quedaron a órdenes de la Policía Nacional, que continuará con el procedimiento legal correspondiente.

Los PMO tienen presencia en 22 puntos de Quito

El caso se produjo en el marco de la Estrategia Capital, una iniciativa municipal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos. La estrategia busca reforzar la presencia institucional del Municipio en las calles mediante el despliegue de personal de distintas entidades de control en puntos específicos de Quito.

El Municipio articula estas acciones con la Policía Nacional mediante los Puestos de Mando Operativo (PMO). Estos espacios funcionan en 22 puntos estratégicos de la ciudad, incluido el Centro Histórico.

Los datos registrados entre marzo y septiembre de 2026 muestran la actividad del PMO del Centro Histórico. Durante ese período, este puesto registró 165 366 intervenciones de control y prevención en el espacio público.

En ese mismo período, el PMO reportó seis armas blancas retenidas y nueve ciudadanos sospechosos aprehendidos. Las personas quedaron a órdenes de las autoridades competentes.

Emaseo EP destacó la actuación solidaria de su trabajador durante el asalto. La entidad también resaltó el trabajo que realizan diariamente los llamados Soldados Azules, quienes recorren las calles de Quito como parte de sus labores de limpieza y servicio a la ciudad.

El Municipio recordó que, ante situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de las personas, resulta importante alertar y coordinar de inmediato con las autoridades competentes.

🚨 #EstrategiaCapital | ¡Presencia institucional y respuesta inmediata del PMO Centro Histórico! 🛑🛡️



La valentía de un Soldado Azul de @EmAseoQuito y la rápida coordinación con el equipo de nuestro Puesto de Mando Operativo (PMO) Centro Histórico permitieron frustrar el asalto… pic.twitter.com/0d4ts2uWX7 — Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos Quito (@SeguridadeQuito) September 15, 2026

Te recomendamos