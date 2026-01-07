Un ciudadano resultó herido durante un asalto armado registrado la tarde del martes 6 de enero de 2026 en la avenida Gaspar de Villarroel, en el centro-norte de Quito. El ataque ocurrió en un punto de alta circulación vehicular y actividad comercial.

El hecho se produjo en la intersección de las avenidas Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre. Dos hombres que circulaban en una motocicleta interceptaron a un conductor que se movilizaba en un vehículo tipo SUV. Los agresores se acercaron al automotor y exigieron la entrega de joyas.

Ante la situación, el conductor intentó oponerse al robo. En ese momento, uno de los atacantes accionó un arma de fuego. El disparo impactó en uno de los brazos de la víctima, quien permaneció dentro del vehículo tras el ataque.

Víctima herida durante robo armado fue trasladada a una casa de salud

Luego del asalto, los sospechosos abandonaron el lugar. Personal de emergencia acudió al sitio y trasladó al ciudadano herido a una casa de salud.

Fuentes policiales informaron a Ecuavisa que su estado de salud es estable.

Policía investiga el robo armado en la Gaspar de Villarroel

La Policía Nacional ejecuta un operativo en el sector como parte de las investigaciones.

Además, realiza el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en la zona para identificar a los responsables del hecho.

Robos registrados en la avenida Gaspar de Villarroel en diciembre de 2025

Este asalto se suma a otro episodio registrado en la avenida Gaspar de Villarroel en diciembre de 2025. El viernes 19 de ese mes, un video difundido en redes sociales evidenció cómo dos personas sustrajeron un bolso del interior de un vehículo frente al colegio del sector.

De acuerdo con información oficial, los ocupantes del automotor habían retirado previamente más de 40 mil dólares de una entidad bancaria.

Durante ese robo, los responsables realizaron varias detonaciones de arma de fuego con el objetivo de intimidar a las víctimas.