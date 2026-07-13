La Policía revela cómo actuar ante los asaltos en restaurantes de Quito

Videos de asaltos dentro de restaurantes de Quito circulan con frecuencia en redes sociales. Las imágenes muestran a delincuentes armados que ingresan a los locales y amenazan a los comensales. El mayor Byron Flores, jefe subrogante del Departamento Operativo del Distrito de Policía Eugenio Espejo, explica las recomendaciones para actuar frente a este tipo de hechos. La premisa central: la vida representa el bien más valioso, por encima de cualquier objeto material. A continuación, recomendaciones para comensales, propietarios de locales y transeúntes de la capital.

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Cómo eligen los delincuentes a sus víctimas en los restaurantes en Quito

Un restaurante del sector de la Kennedy, en el norte de Quito, sufrió un asalto violento. Los dos delincuentes, quienes llevaban cascos, robaron, golpearon al dueño y amenazaron de muerte a quienes intentaron interceder. Este suceso ocurrió el viernes 3 de julio de 2026, según video que fue ampliamente difundido a través de las redes sociales. Uno de los asaltantes fue detenido por la Policía.

En Quito se han producido varios asaltos a restaurantes, sobre todo en el Distrito Eugenio Espejo, uno de los más grandes de la ciudad. Lamentablemente, el guardia de una cafetería, quien intentó frustrar un asalto, fue disparado y falleció; sucedió el 8 de enero de 2026. Otro restaurante fue asaltado en Cumbayá.

La Policía dice que los videos virales de asaltos a restaurantes en Quito muestran dos patrones distintos. Uno: los delincuentes siguen a la víctima antes del hecho. Lo hacen porque observaron que lleva puesta joyas, como cadenas, relojes de alta gama u otros objetos de valor. La persona seguida puede ser un comensal o el propietario del local. Al ingresar al restaurante, el grupo delictivo ejecuta el robo de forma dirigida contra esa persona en particular.

Dos: no existe perfilamiento previo. Los delincuentes entran al local y roban de forma indiscriminada a los comensales presentes, entre ellos los teléfonos celulares.

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Qué hacer durante los asaltos en restaurantes en Quito para proteger la vida

Ante un asalto dentro de un restaurante, la primera recomendación apunta a salvagaurdar la vida. La Policía Nacional aconseja a los comensales evitar cualquier enfrentamiento con los delincuentes armados, sin importar el valor de los objetos sustraídos.

Si las condiciones lo permiten, la víctima puede memorizar rasgos que sirvan para identificar a los responsables. Entre esos rasgos figuran los tatuajes, el acento, el tipo de ropa que llevan, las características de las motocicletas o vehículos usados en la fuga, los rasgos físicos y la ruta de escape. Estos datos permiten identificar a los responsables durante la primera hora del caso, porque la revisión de las cámaras de seguridad toma varios minutos adicionales.

Flores reconoce que el bloqueo mental o el shock constituyen una reacción normal frente a un asalto, pero la reacción varía de una persona a otra, por lo cual sí se puede contar con la ayuda de las víctimas para buscar a los delincuentes.

Cualquier información que la víctima entregue de manera inmediata facilita el trabajo policial en flagrancia, insiste Flores. La Policía dispone de equipos de motocicletas listos para intervenir apenas recibe una alerta, un mecanismo que depende, en gran medida, de la rapidez con la que la ciudadanía reporta el hecho.

Otras formas de prevenir los asaltos

Hay otras recomendaciones. La primera es que la familia habler sobre seguridad y cómo poner en práctica actividades de prevención entre todos.

Si no lo sabía, las distracciones en la calle pueden conllevar a un asalto. Se recomienda evitar el uso del celular en la mano, no contestar llamadas en zonas de alta afluencia y prescindir de audífonos que aíslan a la persona de su entorno. Existen reportes de robos de celulares a peatones y motorizados distraídos con esos dispositivos.

Para el caso de los vehículos estacionados, el consejo es evitar dejar bolsos, laptops u otros objetos a la vista, porque los delincuentes observan el interior antes de decidir el ataque contra el vidrio.

Apropiarse del espacio público es un consejo que involucra a la comunidad. Flores cree que el uso de los espacios públicos, el mantenimiento del orden, la limpieza y la iluminación forman parte de los factores que inciden en la seguridad del entorno.

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Prevención, reacción e investigación en los asaltos a personas o restaurantes en Quito

La respuesta policial frente a los asaltos se organiza en tres momentos, según el mayor Flores. El primero es la prevención: patrullajes en motocicleta, vehículo y a pie, con presencia adicional en zonas de bares y discotecas. El Distrito de Policía Eugenio Espejo cuenta con 52 chats comunitarios, con cerca de 19 000 personas conectadas, que comparten fotografías, direcciones, ubicaciones y audios en tiempo real. Esa información permite, en varios casos, la captura en flagrancia de los responsables.

Los operativos interinstitucionales también forman parte de la prevención. La Policía Nacional coordina controles de permisos y de venta de alcohol en sectores con alta afluencia de público, como la Universidad Central, La Mariscal, Iñaquito y La Kennedy.

Las reacciones durante el hecho es el segundo momento. Los agentes revisan las cámaras de seguridad disponibles, realizan entrevistas en el sitio y recolectan la evidencia de forma inmediata. Este esquema, según el mayor Flores, depende en gran medida de la articulación entre la ciudadanía y la Policía Nacional. Sin reportes o denuncias oportunas, la capacidad de reacción durante el primer momento disminuye, indica.

El tercero se relaciona con la investigación posterior. Los equipos de criminalística revisan el material de las cámaras, trazan la ruta del caso para determinar el punto donde arranca el perfilamiento y buscan identificar a la estructura delictiva detrás del hecho, mediante el rastreo de teléfonos y otros elementos.

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Se publican los videos, pero no se hacen las denuncias formales

Una conducta recurrente, según Flores, se registra entre viralizar un video y presentar la denuncia formal. Varias personas publican el material en redes sociales sin acudir a la Policía Nacional, o lo hacen con horas, días o semanas después.

Sin la denuncia formal, la Policía no logra vincular al presunto responsable con el caso específico, aunque el video circule en redes y el sujeto aparezca identificado en otro proceso. Cuenta que muchos de los casos quedan en el subregistro y no hacen parte de la data oficial.

Para facilitar el reporte, los ciudadanos cuentan con códigos QR distribuidos en distintos puntos, para denunciar de forma anónima y segura, tanto asaltos como otros delitos, entre ellos la venta de drogas, detalla la Policía.

Cifras del Distrito Eugenio Espejo sobre los delitos

El Distrito de Policía Eugenio Espejo registra una reducción de 275 delitos en la comparación entre enero y junio de 2025 y 2026. La cifra pasó de 2 569 a 2 294 casos, informó la Policía. El conteo incluye robo a personas, robo de vehículos, robo de accesorios, robo de motocicletas y robo a locales comerciales, entre otros que forman parte del monitoreo policial.

Los robos dentro de restaurantes no constan en una categoría propia dentro de las estadísticas policiales. Cuando el robo afecta a los comensales, el caso ingresa como robo a personas y si es a la caja del local se categoriza como robo a unidades económicas. Por esta razón, no existe una cifra exacta sobre asaltos a restaurantes como fenómeno independiente.

Flores explica que el Distrito Espejo es una amplia zona y compleja, ya que se encuentra en la zona financiera, bancaria, comercial, universitaria y donde funcionan muchas entidades públicas. Además, concentra una de las poblaciones flotantes más altas de Quito. Solo en el sector de Iñaquito circulan más de 750 000 personas por la actividad del sector financiero, además de universidades, conciertos, partidos de fútbol y otras actividades.

Según el mayor Flores, este tipo de asalto no ocurre con una frecuencia distinta al resto de robos a personas. El aumento visible en redes sociales corresponde, en su mayoría, a la viralización de los videos, un fenómeno distinto al comportamiento estadístico del delito.

Quito está bajo el estado de excepción por la inseguridad

Quito registra una alta incidencia delictiva, según la información expuesta en el decreto de estado de excepción firmado por el presidente Daniel Noboa el 16 de junio de 2026. La capital, ubicada en la provincia de Pichincha —una de las nueve provincias incluidas en esta declaratoria—, no es ajena a la ola de violencia.

Los informes oficiales detallan un panorama preocupante para varios sectores de la ciudad. Zonas como La Delicia, Eloy Alfaro, Calderón y Quitumbe fueron catalogadas con riesgo alto por el tráfico de armas, municiones y explosivos, mientras que el distrito Eugenio Espejo se ubica en un nivel medio-alto. Barrios como Los Chillos, Tumbaco y Manuela Sáenz presentan un riesgo medio.

Entre los hechos que más alarma generaron está la captura de alias “Gordo Paúl”, señalado como el probable sucesor de “Lobo Menor” al frente de Los Lobos, y vinculado a los coches bomba que han sacudido la ciudad desde 2023, incluido el atentado registrado en los exteriores del SNAI.

También se reportaron operativos contra células dedicadas al cobro de extorsiones y sicariato de taxistas en el sur de la urbe, además de hallazgos de material explosivo que, según las autoridades, estaría destinado a atacar entidades públicas.

Otro dato que llama la atención: el Consejo de la Judicatura documentó más de 140 ataques y amenazas contra funcionarios judiciales en los últimos dos años, un indicio de que la violencia no solo afecta a la ciudadanía común, sino también a quienes administran justicia.

En total, entre enero y mayo de 2026 se contabilizaron 98 muertes violentas en la capital, cifra que sustenta, junto con la de otras provincias, la decisión de declarar el estado de excepción por 60 días.

Información externa: La inseguridad en Quito y Ecuador

Las preguntas frecuentes sobre la inseguridad en Quito