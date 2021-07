Con siete concejales presentes no se pudo instalar la sesión semanal del Concejo Metropolitano

Pese a que se esperaron los 20 minutos que exigen la normativa municipal, únicamente llegaron siete ediles al punto donde se iba a instalar la sesión No. 154 del Concejo Metropolitano y que sería presencial.

Por ello, el encuentro no se llevó a cabo la mañana de este martes, 6 de julio de 2021, en el sur de la ciudad. Esta era la última sesión del cuerpo edilicio mientras Jorge Yunda está a la cabeza de la ciudad. Está previsto que este viernes la sentencia de remoción ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral quede en firme. De ser así, la próxima sesión la presidiría Santiago Guarderas, quien asumirá el cargo.

En el Parque Central Ciudadela Ejercito 1 se colocaron las sillas respectivas para la instalación de la sesión del Concejo, que entre otras cosas, tenía prevista la exposición del informe quincenal de la Secretaría de Salud y los detalles sobre la asignación de Rutas y Frecuencias para el transporte público.

Al sitio asistieron únicamente el alcalde Jorge Yunda y los concejales Soledad Benítez, Marco Collahuazo, Luis Reina, Blanca Paucar, Orlando Núñez, Jocelyn Delgado y Marcia Méndez.

Con la presencia de 8 miembros, y al no existir cuórum, no se instala la Sesión No. 154 – Ordinaria del Concejo Metropolitano de Quito.#ConcejoAbiertoQuito pic.twitter.com/VYzl4lYNYh