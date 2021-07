Santiago Guarderas anticipa cambios en empresas del Municipio de Quito

Daniel Romero (I)

El vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, dio a conocer los primeros lineamientos de lo que será su administración a la cabeza de capital, una vez que se concrete la remoción de Jorge Yunda.

Ayer, 5 de julio del 201, en entrevista para Ecuadoradio, señaló que los gerentes de las empresas de Obras Públicas (Epmmop) y Agua Potable (Epmaps) serán cambiados. Sustituirá a quienes “hicieron una gestión en favor de determinadas empresas”, y argumentó que Quito requiere que quienes estén al frente de las secretarías y entidades sea gente técnica, con experiencia y honorabilidad.

Luego de definir esos cambios se concentrará en una evaluación de las direcciones del Municipio, para que esas instancias también las ocupen personas técnicas.

Reconoció que otro de los puntos sensibles para la ciudad es el Metro y cree que la contratación de un operador internacional es la mejor vía, pese a que los últimos meses se ha trabajado en un modelo de gestión propia con asesoría.

En lo que tiene que ver con la estructura del Cabildo, planea cambios para que no existan entidades con duplicidad de competencias. Citó por ejemplo a la Secretaría de Territorio y el Instituto de Planificación Urbana (Impu).

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía, a la academia, a las empresas y gremios para trabajar en pro de la ciudad.

Mientras tanto, Yunda continuó ayer con su agenda de actividades como alcalde. En horas de la mañana entregó dos obras como parte del programa Quito a la Cancha. Estuvo en San José de Monjas y San Isidro de Puengasí.

También convocó a la sesión extraordinaria a realizarse este 6 de julio a las 09:00 en la Ciudadela del Ejército (sur), de manera presencial.

Hay tres informes importantes a tratar: situación epidemiológica, Emaseo y el contrato con Recobaq y el concurso de rutas y frecuencias.

Entre los concejales hay rechazo a esa convocatoria. El edil Omar Cevallos (Concertación) comentó que no asistirá porque desconoce a Yunda como Burgomaestre.

Hasta las 15:00 de ayer no se había definido una postura como bloque de oposición (del que forman parte 11 concejales, de los 21 que conforman el cuerpo edilicio).

Cevallos indicó que hoy permanecerá en su despacho, por lo que este día puede ser la oportunidad para mantener una reunión entre los concejales. La conciliación entre los ediles es clave también para Luz Elena Coloma (Creo), quien cree que los concejales deben reunirse para definir una agenda mínima, y superar este capítulo.

Coloma apuntó que no es momento de agendas personales ni partidistas. Espera que en la primera reunión que se realice con Guarderas asistan al menos 14 concejales para establecer esos acuerdos.

Fernando Morales (Concertación), quien también simpatiza con ese bloque, manifestó que la convocatoria del Burgomaestre no tiene respaldo legal. Para él, la remoción ha sido ratificada y no tiene sentido caer en “un juego que a la ciudad no le lleva a nada”.

Un bloque importante al interior del cuerpo edilicio es el de Compromiso Social (correísmo), que cuenta con ocho votos. Su coordinador, Juan Carlos Fiallo, manifestó que la ciudad necesita superar el conflicto, el caos institucional y resolver los problemas de movilidad y reactivación económica.

El correísmo sí asistirá a la sesión de hoy. Fiallo dijo que estarán presentes. No obstante, cuestionó la utilidad de la reunión teniendo en cuenta que la remoción fue ratificada.

Esta semana es definitiva para el Burgomaestre. En caso de que su defensa presente el recurso de ampliación o aclaración, la definición del tema se extenderá hasta el jueves 8 de julio.

Después, el Concejo deberá oficializar la subrogación de funciones. Para esto, dijo Coloma, Guarderas puede llamar a una sesión o los mismos concejales pueden autoconvocarse. En esa reunión Guarderas asumirá la Alcaldía y su alterna, Amparo Narváez, ocupará su concejalía.

El siguiente paso será la designación de la persona que ocupará la Vicealcaldía. Esta vez, como lo estipula el Código de la Democracia, deberá ser una mujer. Como al inicio de la Administración de Yunda, el correísmo, con el mayor número de concejales, le correspondería ese puesto.

Fiallo señaló que su bloque no aspira a ese puesto ni a ningún otro en la Alcaldía de Guarderas. Manifestó que no cogobernarán. Sin embargo, mantendrán su postura de apoyar los temas de interés para la ciudad y se opondrán a aquellos con los que no concuerden.

