Rescatan tres cachorros en operativo de venta ilegal en El Quinche

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito rescató tres cachorros durante un operativo de control de venta ilegal realizado en los exteriores del mercado de El Quinche.

El rescate de tres cachorros en El Quinche, Quito

El Quinche se identifica como uno de los lugares con mayor incidencia de comercialización ilegal de animales de compañía en el Distrito Metropolitano.

La intervención tuvo lugar la mañana del domingo 19 de julio de 2026. En este operativo participaron la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Policía Nacional, como parte de las acciones interinstitucionales destinadas a combatir esta práctica.

Cachorros rescatados

Los tres cachorros, dos machos y una hembra, fueron trasladados a uno de los centros de atención de la UBA. Allí, recibieron una valoración veterinaria. Tras confirmar que se encuentran en buen estado de salud, permanecerán bajo cuidado institucional hasta alcanzar la edad adecuada para ser esterilizados.

Programa de adopción responsable

Una vez que estén listos, los animales serán incorporados al programa de adopción responsable impulsado por la UBA, permitiendo que puedan acceder a un hogar definitivo.

Comercialización ilegal en El Quinche

Según el Municipio de Quito, el mercado de El Quinche sigue siendo uno de los principales puntos donde se registra la venta ilegal de perros y gatos.

Otros lugares como el mercado Las Cuadras, El Recreo y el Centro Histórico también presentan casos recurrentes.

Abandono tras ferias

La UBA informó que, en el caso específico de El Quinche, existe un agravante adicional. Algunos cachorros que no se venden durante las jornadas comerciales son abandonados al finalizar la feria. Esto los expone a peligros como el hambre y enfermedades.

Acciones para erradicar la venta ilegal

Con el objetivo de erradicar esta práctica, la entidad mantiene operativos permanentes en diferentes sectores de la ciudad. Las autoridades municipales subrayaron que la participación ciudadana es fundamental para desincentivar la venta ilegal de animales.

Multa por infracción muy grave

El Municipio recordó que la adopción responsable representa una alternativa legal y ética para brindar un hogar a perros y gatos.

La Ordenanza Metropolitana vigente establece que la comercialización ilegal de estos animales en espacios públicos es una infracción muy grave, sancionada con una multa equivalente a 10 salarios básicos unificados, es decir, 4 820 dólares.

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para no adquirir animales comercializados ilegalmente y optar por los mecanismos de adopción responsable disponibles en la capital.

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