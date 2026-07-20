Quito amplía esterilización gratuita para animales de compañía

Quito proyecta alcanzar 50 000 esterilizaciones gratuitas de animales de compañía en 2026. El Municipio, a través de la Unidad de Bienestar Animal (UBA), continúa ampliando los servicios gratuitos de atención veterinaria, esterilización y protección animal.

Pabel Muñoz sobre la esterilización gratuita para animales de compañía en Quito

Durante el programa Frecuencia Quiteña, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, habló sobre el fortalecimiento de las políticas públicas relacionadas con el bienestar animal.

“Tenemos que trabajar por el bienestar de todas las formas de vida de Quito y por la población de animalitos que también son parte de nuestras familias”, manifestó el alcalde.

Prevención de la reproducción no controlada

Muñoz explicó que uno de los principales desafíos es prevenir la reproducción no controlada de perros y gatos. Por lo tanto, las campañas de esterilización constituyen una herramienta fundamental para evitar el crecimiento desmedido de la población animal y prevenir situaciones de abandono.

“Los perritos y gatitos pueden ser esterilizados para evitar un crecimiento indiscriminado de la población animal y prevenir situaciones de abandono”, indicó.

Metas y logros del Municipio

Como parte de esta política pública, el Municipio se ha planteado como meta alcanzar 50 000 esterilizaciones gratuitas durante 2026. Esta estrategia busca contribuir al control ético de la población animal y mejorar sus condiciones de vida.

Durante la actual administración municipal, se incorporaron más de 915 000 insumos veterinarios para fortalecer los servicios destinados a los animales de compañía.

La inversión alcanzó 1,58 millones de dólares para la adquisición de medicamentos, equipamiento e insumos especializados.

Resultados hasta ahora

Los datos presentados por el Municipio reflejan que más de 143 000 perros y gatos han sido esterilizados en Quito. Además, 1 467 animales fueron entregados mediante procesos de adopción responsable.

A su vez, más de 206 000 ciudadanos han participado en actividades de sensibilización sobre bienestar animal y tenencia responsable impulsadas por la UBA.

Acciones en protección animal

En el ámbito de protección animal, la UBA ha realizado más de 14 580 inspecciones relacionadas con casos de presunto maltrato animal. Estas acciones forman parte del seguimiento derivado de denuncias ciudadanas.

Continuidad en los programas

Las autoridades municipales señalaron que los programas de esterilización, atención veterinaria y protección animal continuarán desarrollándose.

El objetivo es fortalecer el acceso a estos servicios gratuitos y promover una convivencia responsable con los animales de compañía en el Distrito Metropolitano de Quito.