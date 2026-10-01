Quitopía está lista para abrir en La Y y esto encontrarán los visitantes

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Durante años, la antigua estación La Y del Trolebús quedó sin el movimiento de pasajeros que caracterizó a este punto de la avenida 10 de Agosto y Río Cofanes, en el norte de Quito. Ahora, ese espacio se convierte en Quitopía y reúne áreas para deporte, tecnología, cultura, cuidados y otras actividades abiertas a la ciudadanía.

Quitopía ocupa la antigua estación La Y del Trolebús

Quitopía abrirá sus puertas este sábado 3 de octubre de 2026, a las 10:00. Desde ese momento, las personas podrán ingresar a los diferentes espacios instalados en la antigua estación.

El horario regular será de martes a sábado, de 09:00 a 18:00. El gimnasio y el polideportivo funcionarán de 07:00 a 19:00, según la programación.

Cerca de 36 000 personas podrían utilizar mensualmente los servicios de Quitopía. Las actividades se dividen en cinco áreas: cuidados, cultura, desarrollo productivo, deporte y participación ciudadana.

¿Qué servicios tendrá Quitopía?

Una parte de Quitopía está destinada a tecnología. Allí existen laboratorios FAB LAB, de robótica, inteligencia artificial y programación, además de salas de coworking y capacitación.

También hay máquinas de grabado láser, un brazo robótico y una máquina CNC. Los equipos permitirán fabricar piezas, realizar cortes en madera y desarrollar trabajos para pequeños emprendedores y estudiantes.

El uso de estos espacios no tendrá costo. Los usuarios también contarán con asesoría para manejar los equipos.

Quitopía dispone, además, de un estudio de grabación. Su acceso tendrá dos modalidades: una convocatoria, cuyas bases todavía están en desarrollo, y una solicitud desde la aplicación de Quitopía La Y.

Quitopía tendrá una lavandería, teatro y espacios deportivos

El área de cuidados incluye espacios para niñas y niños, un lactario, zonas para adultos mayores y una lavandería comunitaria con dos lavadoras y tres secadoras.

En el área cultural existen un espacio para artes circenses, un domo exterior y un taller de artes plásticas con capacidad para 16 personas. Quitopía también cuenta con un teatro de 450 butacas.

Para las actividades deportivas existe un polideportivo con capacidad para 24 personas en cancha y 184 en la tribuna. A este se suman una sala de movimiento y otra de acondicionamiento físico.

Bernarda Tomaselli, coordinadora de Quitopía, señaló que 35 personas trabajarán en la atención de las distintas áreas. Siete profesionales integran el espacio dedicado a cuidados.

¿Cómo acceder a las actividades de Quitopía?

Las personas deberán ingresar a Mi Quito App, registrarse, revisar la programación disponible y escoger la actividad de su interés.

Quitopía está en la avenida 10 de Agosto y Río Cofanes, en el norte de Quito. En sus alrededores existen conexiones con el Trolebús, el Metro de Quito y la ciclovía.

Apertura de Quitopía; preguntas frecuentes