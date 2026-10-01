Quitopía está lista para abrir en La Y y esto encontrarán los visitantes

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Durante años, la antigua estación La Y del Trolebús quedó sin el movimiento de pasajeros que caracterizó a este punto de la avenida 10 de Agosto y Río Cofanes, en el norte de Quito. Ahora, ese espacio se convierte en Quitopía y reúne áreas para deporte, tecnología, cultura, cuidados y otras actividades abiertas a la ciudadanía.
Quitopía abrirá sus puertas este sábado 3 de octubre de 2026, a las 10:00. Desde ese momento, las personas podrán ingresar a los diferentes espacios instalados en la antigua estación.
El horario regular será de martes a sábado, de 09:00 a 18:00. El gimnasio y el polideportivo funcionarán de 07:00 a 19:00, según la programación.
Cerca de 36 000 personas podrían utilizar mensualmente los servicios de Quitopía. Las actividades se dividen en cinco áreas: cuidados, cultura, desarrollo productivo, deporte y participación ciudadana.
Una parte de Quitopía está destinada a tecnología. Allí existen laboratorios FAB LAB, de robótica, inteligencia artificial y programación, además de salas de coworking y capacitación.
También hay máquinas de grabado láser, un brazo robótico y una máquina CNC. Los equipos permitirán fabricar piezas, realizar cortes en madera y desarrollar trabajos para pequeños emprendedores y estudiantes.
El uso de estos espacios no tendrá costo. Los usuarios también contarán con asesoría para manejar los equipos.
Quitopía dispone, además, de un estudio de grabación. Su acceso tendrá dos modalidades: una convocatoria, cuyas bases todavía están en desarrollo, y una solicitud desde la aplicación de Quitopía La Y.
El área de cuidados incluye espacios para niñas y niños, un lactario, zonas para adultos mayores y una lavandería comunitaria con dos lavadoras y tres secadoras.
En el área cultural existen un espacio para artes circenses, un domo exterior y un taller de artes plásticas con capacidad para 16 personas. Quitopía también cuenta con un teatro de 450 butacas.
Para las actividades deportivas existe un polideportivo con capacidad para 24 personas en cancha y 184 en la tribuna. A este se suman una sala de movimiento y otra de acondicionamiento físico.
Bernarda Tomaselli, coordinadora de Quitopía, señaló que 35 personas trabajarán en la atención de las distintas áreas. Siete profesionales integran el espacio dedicado a cuidados.
Las personas deberán ingresar a Mi Quito App, registrarse, revisar la programación disponible y escoger la actividad de su interés.
Quitopía está en la avenida 10 de Agosto y Río Cofanes, en el norte de Quito. En sus alrededores existen conexiones con el Trolebús, el Metro de Quito y la ciclovía.
Quitopía abrirá este sábado 3 de octubre de 2026, a las 10:00.
Contexto: El espacio funciona en la antigua estación La Y, ubicada en la avenida 10 de Agosto y Río Cofanes, en el norte de Quito.
El horario regular será de martes a sábado, de 09:00 a 18:00.
Contexto: El gimnasio y el polideportivo tendrán un horario de 07:00 a 19:00, según la programación.
El espacio ofrecerá actividades de cuidados, cultura, desarrollo productivo, deporte y participación ciudadana.
Contexto: Cerca de 36 000 personas podrían utilizar mensualmente sus servicios.
Tendrá laboratorios FAB LAB, robótica, inteligencia artificial y programación, además de salas de coworking y capacitación.
Contexto: También contará con máquinas de grabado láser, un brazo robótico y una máquina CNC para fabricar piezas y realizar diferentes trabajos.
No. El uso de estos espacios será gratuito.
Contexto: Los usuarios también recibirán asesoría para manejar los equipos disponibles.
Tendrá espacios para niñas y niños, un lactario, zonas para adultos mayores y una lavandería comunitaria.
Contexto: La lavandería contará con dos lavadoras y tres secadoras. Siete profesionales trabajarán en el área de cuidados.
Contará con teatro, áreas para artes circenses y plásticas, polideportivo y espacios para actividad física.
Contexto: El teatro tendrá 450 butacas. El polideportivo tendrá capacidad para 24 personas en cancha y 184 en la tribuna.
Las personas deberán registrarse en Mi Quito App y escoger una actividad dentro de la programación disponible.
Contexto: El estudio de grabación tendrá dos formas de acceso: mediante una convocatoria, cuyas bases siguen en desarrollo, o una solicitud desde la aplicación de Quitopía La Y.
El espacio cuenta en sus alrededores con conexiones al Trolebús y al Metro de Quito.
Contexto: Quitopía se encuentra en la avenida 10 de Agosto y Río Cofanes. La zona también dispone de conexión con la ciclovía.