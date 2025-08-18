En el Parque Navarro, conocido como el parque de las ‘tripas’, el espacio donde antes funcionaban las casetas de comida está cubierto con una manta verde.

Los 16 comerciantes que trabajaban allí fueron trasladados a la calle Alfonso Perrier, en una esquina del mismo parque. Permanecerán en ese sitio mientras el Municipio de Quito realiza los trabajos de rehabilitación.

Comerciantes volverán al lugar de siempre tras las obras en el parque Navarro

La Administración Zonal Manuela Sáenz informó que, al terminar la obra, los comerciantes volverán a su espacio tradicional. Esta vez estarán bajo una nueva cubierta incluida en el diseño del parque.

El número de casetas no aumentará; serán los mismos puestos, organizados de mejor manera para aprovechar el espacio y mejorar la atención a los usuarios.

Vecinos de La Floresta expresan su preocupación

El Comité Pro-Mejoras del Barrio La Floresta, donde se encuentra el parque, envió un oficio al concejal Bernardo Abad, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto. En el documento expresaron su preocupación porque, según ellos, la intervención podría agravar los problemas de tráfico, contaminación y estacionamiento en las calles aledañas.

Pedido de información sobre las obras del Parque Navarro

Tras la carta de los vecinos, la subalterna de Abad, Mónica Rentería, solicitó información oficial sobre el alcance del proyecto, ya que el concejal se encontraba de vacaciones.

Al retomar sus funciones, Abad explicó que todavía no hay detalles claros sobre la obra:

“Estamos a la espera de qué nos respondan sobre qué obras se van a realizar en el denominado parque Navarro, no hay información precisa y de lo que sabemos, esto oficialmente, es que se querría construir una visera para protección de las personas que están esperando el bus o haciendo la espera en el parque, no sería casetas. Pero estamos a la espera de qué nos pasen oficialmente la información”, dijo.

Obras, inversión y plazo en el Parque Navarro

El Municipio señaló que la rehabilitación contempla la construcción de la cubierta, nuevas caminerías, juegos infantiles, baterías sanitarias, iluminación moderna y la siembra de especies nativas.

La inversión asciende a 265 473 dólares y el plazo de ejecución será de 45 días. Con la obra se espera beneficiar a unas 2 000 personas que visitan el parque.