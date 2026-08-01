Quito suma kilómetros de ciclovías en el norte sur y los valles

Quito incorpora nuevos tramos a la red de ciclovías en el norte y sur de la ciudad. Las intervenciones también incluyen el reforzamiento de corredores existentes y el mantenimiento de la infraestructura en los valles. La red se conecta con el sistema de bicicleta pública QuitoBici, que une La Ofelia con Quitumbe.

Ciclovías en el sur de Quito

En el sur, la red suma 2 kilómetros de ciclovía en la avenida Quitumbe Ñán, entre las avenidas Cóndor Ñán y Morán Valverde. También incorpora 800 metros en la calle Salvador Bravo, entre la avenida Cardenal de la Torre y la Teniente Hugo Ortiz, y 630 metros en la avenida Teniente Hugo Ortiz, desde el redondel del Atahualpa hasta la calle General Quisquis.

Ciclovías en el norte

En el norte, las obras incluyen 594 metros de ciclovía segregada bidireccional en la avenida Carlos V, 375 metros de ciclovía compartida en la calle Julio Larrea y 500 metros en la avenida El Inca, entre las avenidas Amazonas y De la Prensa.

Los nuevos tramos cuentan con demarcación vial, señalización, bolardos, separadores y rampas.

Tres corredores de Quito reciben mejoras

Las intervenciones también alcanzan a las ciclovías de las avenidas Diego de Vásquez, De la Prensa y El Inca.

En estos corredores se instalaron separadores de hormigón que sustituyen los bolardos deteriorados. Estas conexiones permiten acceder a estaciones de QuitoBici ubicadas en el norte y el sur de la ciudad.

La Ruta Viva concentra las obras en los valles

En los valles, la intervención abarca aproximadamente 11 kilómetros de ciclovía compartida en la Ruta Viva, entre Lumbisí y la avenida Interoceánica.

Los trabajos incluyen nueva demarcación, pictogramas, pintura en cruces y adecuación de rampas.

Integración con QuitoBici

La red de ciclovías se articula con QuitoBici, cuya cobertura conecta La Ofelia con Quitumbe. El sistema también se integra con el Metro de Quito, el Trolebús y la Ecovía mediante Mi Quito App. Desde esa plataforma, los usuarios pueden consultar el mapa de estaciones, revisar la disponibilidad de bicicletas y acceder al servicio.