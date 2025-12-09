Quito, con 491 años de historia, no solo destaca por su patrimonio y tradición, sino también por la dinámica de su población. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reveló cifras que muestran un panorama interesante sobre el estado civil de los quiteños y la composición de sus hogares.

Casi un millón de solteros en Quito

Según los datos oficiales, 952 683 personas en Quito son solteras, lo que representa un porcentaje significativo frente a los 1 029 202 habitantes que están casados o en unión de hecho.

Estas cifras indican que la capital tiene un gran segmento de población adulta que permanece sin pareja formal, un dato relevante para el mercado de vivienda, ocio y servicios urbanos.

Más mujeres que hombres en la capital del Ecuador

La capital ecuatoriana cuenta con 2,8 millones de habitantes, distribuidos de manera desigual entre sexos. 1 453 797 son mujeres, mientras que 1 402 870 son hombres. Este desequilibrio podría influir en tendencias de soltería y en la manera en que se construyen redes sociales y comunitarias en la ciudad.

Hogares y mascotas, el reflejo del estilo de vida quiteño

Los datos del INEC también revelan que Quito es una ciudad amante de los animales. Más de 435 000 hogares tienen al menos una mascota, lo que equivale a 1 de cada 2 hogares.

En detalle, 323 231 hogares cuentan con perros y 47 760 con gatos, cifras que muestran la importancia de los animales de compañía en la vida urbana quiteña.

Quito se transforma, retos y oportunidades

La información sobre solteros, hogares y población permite planificar una ciudad más sostenible y adaptada a sus habitantes. La capital no solo crece en número, sino también en diversidad de estilos de vida, hábitos de consumo y necesidades urbanas.

Los solteros, que representan casi la mitad de la población adulta, se convierten en un grupo clave para entender la vida social, cultural y económica de Quito.