Quito realizará un mega simulacro de evacuación por sismo este jueves 29 de octubre

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El Municipio de Quito realizará este jueves 29 de octubre de 2026, a las 10:00, el Mega Simulacro de Evacuación por sismo. La actividad busca fortalecer y evaluar la capacidad de coordinación, planificación, gestión de la información y respuesta de las instituciones que integran el Sistema Metropolitano de Gestión de Riesgos, junto con la ciudadanía.

El ejercicio pondrá a prueba los protocolos de actuación ante un movimiento sísmico, la evacuación ordenada y la coordinación entre las instituciones. También permitirá evaluar cómo los participantes gestionan la información para tomar decisiones durante una emergencia. La actividad incluirá un elemento sorpresa para que las personas experimenten una situación similar a la real, incluso en el Metro de Quito.

El simulacro incluirá una evacuación en el Metro de Quito

Gustavo Chiriboga, secretario de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Municipio, informó que las autoridades realizaron campañas preventivas y talleres para preparar a los participantes. Estas actividades buscan que la ciudadanía conozca las medidas que debe aplicar frente a una emergencia.

El funcionario explicó que el simulacro tendrá situaciones inesperadas. Entre ellas, la detención de uno de los trenes del Metro de Quito para evacuar a los pasajeros. Las personas deberán esperar unos minutos antes de subir nuevamente al tren y continuar su trayecto.

Chiriboga señaló que Quito está expuesto a diferentes situaciones de emergencia inevitables. Por eso, destacó la importancia de que la población conozca cómo actuar ante estos eventos y siga las recomendaciones de seguridad.

Entre las principales medidas está salir de manera ordenada y dirigirse a los puntos de encuentro establecidos. Las autoridades también recomiendan tener lista una mochila de emergencia y asegurar los muebles de las viviendas para reducir los riesgos durante un sismo.

Otra recomendación consiste en verificar que las llaves de agua y gas de uso doméstico se encuentren en condiciones seguras. Además, las familias deben identificar espacios seguros para proteger tanto a las personas como a los animales de compañía.

La ciudadanía también debe reconocer los puntos de encuentro en los que estarán presentes la corporación municipal y los organismos de respuesta ante emergencias.

Más de 341 000 personas participarán en el ejercicio

El Municipio registra 1 377 entidades para el Mega Simulacro de Evacuación. De ese total, 437 corresponden a edificios y condominios residenciales; 364, a empresas privadas y establecimientos comerciales; y 332, a instituciones públicas.

También participarán 127 barrios y organizaciones comunitarias, 77 establecimientos educativos y 40 organizaciones no gubernamentales. La convocatoria involucra así a distintos sectores de la ciudad.

El equipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos capacitó a los participantes en medidas de autoprotección. La preparación incluye cómo organizar una mochila de emergencia, elaborar un plan familiar para responder ante una emergencia e identificar las rutas de evacuación.

Las capacitaciones también abordan el reconocimiento de los puntos de encuentro cercanos a los barrios y las empresas. Estos conocimientos buscan facilitar una salida organizada y ayudar a que las personas sepan dónde reunirse durante el ejercicio.

La corporación municipal tendrá una participación amplia en la actividad. Más de 70 entidades, entre secretarías, empresas públicas, administraciones zonales y organismos vinculados con la atención de emergencias, formarán parte del simulacro.

Además, alrededor de 150 voluntarios ayudarán a las personas a trasladarse hacia los puntos de encuentro. Su labor se sumará a la coordinación institucional y a la participación ciudadana durante el ejercicio previsto para este jueves 29 de octubre, a las 10:00.

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