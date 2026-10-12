Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La planificación comunitaria ante eventuales emergencias telúricas movilizará a gran escala a la capital. Miles de ciudadanos y entidades ya tienen fecha definida para medir su capacidad de reacción: quiteños participarán en simulacro por terremoto este 29 de octubre, integrando un masivo ejercicio de evacuación preventiva.

Convocatoria masiva para el simulacro por terremoto

El ejercicio práctico del simulacro por terremoto se desarrollará el próximo 29 de octubre, a partir de las 10:00.

Tras el cierre de las convocatorias ante la Secretaría General de Seguridad y Gestión de Riesgos, el registro oficial consolidó la inscripción de 1 377 entidades y colectivos organizados, los cuales agrupan a más de 341 000 personas listas para evacuar de manera sincronizada en diversas zonas de la ciudad.

Edificios residenciales encabezan los registros

Del balance total de 1 377 grupos anotados, el bloque habitacional lidera la convocatoria con 437 edificios y condominios residenciales.

La lista de participantes se complementa con 364 empresas privadas y establecimientos comerciales, 332 entidades públicas, 127 barrios y agrupaciones vecinales, 77 establecimientos educativos y 40 organizaciones no gubernamentales que activarán sus protocolos de salida.

Preparación frente a la amenaza sísmica

La directora de Gestión de Riesgos, Patricia Carrillo, indicó que la meta principal consiste en afianzar las capacidades de la población y las dependencias frente a una eventualidad, practicando la evacuación, la coordinación y los esquemas de respuesta.

La funcionaria remarcó que la ciudad mantiene una alta vulnerabilidad ante amenazas sísmicas, lo que motivó una fase previa orientada a impartir charlas de sensibilización y talleres formativos para actualizar los planes de contingencia internos.

Diagnóstico de protocolos de evacuación

El ejercicio colectivo servirá como herramienta de evaluación para medir la eficiencia de las capacidades operativas ciudadanas e institucionales en el Distrito Metropolitano de Quito.

La actividad permitirá detectar aspectos a corregir dentro de los sistemas de prevención, optimizar los canales de comunicación y afinar las maniobras de respuesta ante situaciones de peligro.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cuándo se desarrollará el simulacro por terremoto en Quito?

El 29 de octubre de 2026 a las 10:00.

La jornada corresponde al ejercicio preventivo ‘Quito se Prepara 2026’ organizado en el Distrito Metropolitano.

❓ ¿Cuántas personas participarán en el simulacro por terremoto?

Más de 341 mil participantes inscritos.

Los ciudadanos están integrados en 1.377 entidades públicas, privadas y grupos comunitarios registrados ante la Secretaría de Seguridad.

❓ ¿Qué sectores conforman los grupos registrados en el simulacro por terremoto?

437 condominios, 364 empresas, 332 entidades públicas, 127 barrios, 77 colegios y 40 ONG.

Cada sector pondrá a prueba sus propios planes de contingencia y tiempos de desalojo en sus edificaciones.

❓ ¿Por qué se ejecuta el simulacro por terremoto en la capital?

Por la alta vulnerabilidad de amenaza sísmica que presenta la ciudad.

El objetivo señalado por la Dirección de Gestión de Riesgos es afianzar los procedimientos de coordinación, evacuación y respuesta.

❓ ¿Qué actividades previas se realizan antes del simulacro por terremoto?

Jornadas de sensibilización y capacitación ciudadana.

Estas fases formativas buscan refrescar los conocimientos técnicos y los planes de contingencia de cada grupo inscrito.

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