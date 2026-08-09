Gobierno refuerza prevención en escuelas ante el fenómeno de El Niño

El Gobierno Nacional reforzó las medidas de prevención ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño. El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura concentra estas acciones en reducir riesgos, proteger a la comunidad educativa y mantener la continuidad de las clases ante eventuales emergencias.

Para 2026, el Gobierno destinó más de 1,3 millones de dólares a tareas de prevención, mitigación y preparación. El plan contempla intervenciones en 264 instituciones educativas, la compra de equipos para enfrentar inundaciones y acciones de limpieza y prevención dentro de los planteles.

Intervenciones en 264 instituciones educativas

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura seleccionó 264 instituciones educativas para ejecutar intervenciones preventivas durante 2026. De ese total, 124 corresponden a la Fase I y 140 a la Fase II.

La selección tomó en cuenta criterios técnicos relacionados con la exposición, la vulnerabilidad y la recurrencia de eventos adversos. El Gobierno asignó 1 044 000 dólares para estas obras.

Los trabajos incluyen reparaciones y adecuaciones en cubiertas, filtraciones, tuberías, canaletas y sistemas de drenaje. También contemplan labores de impermeabilización para reducir los riesgos que podrían afectar a los establecimientos educativos.

La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, destacó que los recursos destinados a la prevención buscan proteger a estudiantes, docentes y familias. Según la funcionaria, el objetivo del Gobierno consiste en prevenir riesgos y asegurar que la educación continúe ante posibles eventos adversos.

El plan también incorpora 310 000 dólares para adquirir kits de mitigación frente a inundaciones. Estos equipos incluyen motobombas, hidrolavadoras, generadores eléctricos y accesorios. El Ministerio distribuirá los kits en las zonas priorizadas, según criterios técnicos de riesgo.

Las acciones preventivas también se ejecutan directamente en los establecimientos. Las instituciones realizan mingas para limpiar drenajes y retirar desechos. Estas tareas buscan evitar la acumulación de agua.

Además, el Ministerio coordina acciones con el Ministerio de Salud Pública para prevenir enfermedades vectoriales.

El Ministerio refuerza el monitoreo por el cambio de alerta

El MINEDEC cuenta con el Plan de Acción Nacional del Sistema Educativo ante el Evento El Niño. Este instrumento se articula al RESPONDEc-Educ y establece medidas para las etapas de prevención, preparación, respuesta, recuperación y continuidad educativa.

En los territorios, el Ministerio también desarrolla líneas contingentes para fortalecer los protocolos de respuesta. Estas acciones buscan mejorar la coordinación entre las instituciones que intervienen frente a posibles emergencias.

La estrategia tomó mayor relevancia después del cambio de Alerta Amarilla a Alerta Naranja en 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias. La Resolución Nro. SNGR-193-2026 dispuso esta modificación.

A partir de este cambio, el Ministerio reforzó el monitoreo de las instituciones educativas ubicadas en zonas de riesgo. También intensificó el seguimiento de las intervenciones de infraestructura.

La entidad, además, mantiene la coordinación con los COE y las Mesas Técnicas de Trabajo para fortalecer la respuesta ante posibles eventos adversos.

Con estas medidas, el Gobierno busca anticiparse a los riesgos asociados al fenómeno de El Niño. Las acciones se enfocan en reducir la vulnerabilidad de los establecimientos, preparar al sistema educativo y proteger a estudiantes, docentes y personal educativo. El objetivo final es mantener la continuidad del servicio educativo frente a posibles emergencias.

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