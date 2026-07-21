Quito entrega 8 715 duplicados de placas metálicas

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) habilitó la entrega de un nuevo lote de 8 715 duplicados de placas metálicas en Quito, destinados a automotores que sufrieron pérdida, robo o deterioro.

La institución municipal detalló los requisitos obligatorios para el retiro presencial y recordó las sanciones vigentes para quienes circulen sin la identificación reglamentaria en las vías públicas.

Recepción y distribución del nuevo lote

Este martes 21 de julio de 2026 se dio a conocer que, un total de 8 715 duplicados fueron entregados recientemente por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) a la AMT en Quito.

Este stock está destinado exclusivamente a aquellos conductores que previamente iniciaron y completaron el trámite de solicitud debido al deterioro, la pérdida o el robo de sus identificaciones anteriores.

Del volumen total recibido, 4 373 unidades corresponden a vehículos particulares, mientras que 2 230 identificaciones pertenecen a motocicletas.

Además, el cargamento incluye 1 901 placas para transporte comercial, 165 unidades para vehículos del sector estatal y 46 placas para unidades municipales.

Requisitos y sitio de retiro

Para retirar las placas metálicas, los conductores deben verificar la disponibilidad ingresando al enlace oficial habilitado por las autoridades de tránsito.

Una vez confirmada la existencia del duplicado, deben acudir presencialmente al Centro de Matriculación Bicentenario. La atención se realiza de lunes a viernes, desde las 08:00 hasta las 16:30 horas.

Para completar el proceso, es necesario presentar la matrícula original del vehículo, cédula de identidad vigente y las placas provisionales utilizadas temporalmente.

Obligatoriedad y vigencia de las placas provisionales

Las normativas vigentes determinan que el uso de las placas es obligatorio. En automóviles y camionetas, deben colocarse en la parte delantera y trasera; en motocicletas, solo en la parte posterior.

Las placas provisionales tienen una vigencia oficial de 120 días calendario, durante los cuales los propietarios deben renovar los permisos temporales mientras esperan las identificaciones definitivas.

Sanciones económicas por falta de placas

Conducir sin las placas reglamentarias conlleva penalizaciones severas según la legislación ecuatoriana. El artículo 177 del Reglamento de la Ley de Tránsito permite a los agentes retener vehículos que carezcan de las dos placas oficiales o porten solo una.

Además, el artículo 389 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica como infracción conducir sin placas o con distintivos alterados, sancionando esta falta con una multa equivalente al 30 % de un salario básico unificado (144,60 dólares).

Controles viales en Quito

Las acciones de fiscalización ejecutadas por la AMT han permitido sancionar a 2 987 conductores por infringir normativas sobre el uso de placas en lo que va del año 2026.

La institución reiteró su llamado a la ciudadanía para que acuda oportunamente a retirar las nuevas especies metálicas disponibles en el centro autorizado, previniendo así multas económicas estipuladas en el COIP y la retención temporal de sus vehículos.

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