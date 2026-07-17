Operativo en Cotocollao deja 13 sancionados por mal uso de espacio público

Un operativo interinstitucional de control de armas, municiones, explosivos y gestión vehicular se desarrolló en el sector de Cotocollao, en el norte de Quito. Este operativo dejó un total de 13 sancionados por infracciones relacionadas con el uso del espacio público y normas de tránsito.

Detalles del operativo en Cotocollao, norte de Quito

La intervención tuvo lugar la tarde del jueves 16 de julio de 2026, comenzando a las 14:00 horas en la calle Lizardo Ruiz.

El Municipio de Quito lideró esta acción con la colaboración de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y la Unidad Zonal de Seguridad Ciudadana.

Resultados del control vehicular

El operativo se extendió desde la avenida La Prensa hasta la plaza de Cotocollao.

Durante esta actividad, el personal de seguridad realizó revisiones a vehículos y motocicletas, además de verificar documentos de identidad y la documentación correspondiente de los automotores que circulaban por el sector.

Sanciones impuestas

Como resultado de los controles, las autoridades emitieron:

Seis citaciones por estacionar en lugares prohibidos.

Una citación por incumplimiento de una norma de tránsito.

Tres citaciones por afectar la circulación vehicular.

Dos adhesivos por mal estacionamiento.

Un exhorto verbal relacionado con la ocupación inadecuada del espacio público.

Estrategias para el control del espacio público

El Municipio de Quito informó que estas acciones forman parte de las estrategias implementadas para fortalecer el control del espacio público y contribuir a la seguridad ciudadana en distintos sectores de la capital.

Las autoridades señalaron que los operativos continuarán desarrollándose en los próximos días con el objetivo de precautelar el bienestar y la seguridad de la ciudadanía.

Además, para promover el cumplimiento de las normas vigentes y garantizar el adecuado uso de los espacios públicos en el Distrito Metropolitano de Quito.