Operativo en Cotocollao deja 13 sancionados por mal uso de espacio público

Un operativo interinstitucional de control de armas, municiones, explosivos y gestión vehicular se desarrolló en el sector de Cotocollao, en el norte de Quito. Este operativo dejó un total de 13 sancionados por infracciones relacionadas con el uso del espacio público y normas de tránsito.
La intervención tuvo lugar la tarde del jueves 16 de julio de 2026, comenzando a las 14:00 horas en la calle Lizardo Ruiz.
El Municipio de Quito lideró esta acción con la colaboración de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y la Unidad Zonal de Seguridad Ciudadana.
El operativo se extendió desde la avenida La Prensa hasta la plaza de Cotocollao.
Durante esta actividad, el personal de seguridad realizó revisiones a vehículos y motocicletas, además de verificar documentos de identidad y la documentación correspondiente de los automotores que circulaban por el sector.
Como resultado de los controles, las autoridades emitieron:
El Municipio de Quito informó que estas acciones forman parte de las estrategias implementadas para fortalecer el control del espacio público y contribuir a la seguridad ciudadana en distintos sectores de la capital.
Las autoridades señalaron que los operativos continuarán desarrollándose en los próximos días con el objetivo de precautelar el bienestar y la seguridad de la ciudadanía.
Además, para promover el cumplimiento de las normas vigentes y garantizar el adecuado uso de los espacios públicos en el Distrito Metropolitano de Quito.