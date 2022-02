Más de 1 300 personas participaron en la minga de La Comuna y La Gasca

Diego Bravo (I)

La convocatoria fue masiva la mañana de este sábado 5 de febrero del 2022 en La Comuna y La Gasca, noroccidente de Quito. Según cálculos del Municipio, más de 1 300 personas participaron en la mega minga, que se organizó para limpiar esos sectores que resultaron afectados por el aluvión del pasado lunes.

Carolina Velázquez, secretaria de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, dijo que colaboraron funcionarios municipales, vecinos y estudiantes universitarios, así como personal de empresas privadas, quienes se distribuyeron en 11 cuadrantes desde la calle Ritter hasta la avenida Amazonas.

Verónica Alvear, propietaria de Frigo Deli en La Gasca, recordó que el día de la tragedia primero escuchó un fuerte estruendo, por lo que pensó que había explotado un transformador de electricidad. Segundos después observó que bajaba una corriente de aguas negras que arrastraba todo a su paso. “Pasaron unos vehículos alertando y pitando”. Cuando salió del local “se vino el aluvión que arrastraba postes, semáforos”.

A su juicio, nadie está preparado para este tipo de catástrofes, no podía colaborar en esos momentos. “En mi caso no fui afectada de manera económica, pero me queda esa imagen de no haber podido ayudar Tengo miedo de que vuelva a pasar algo así”.

Karen Calderón, moradora del sector, dijo que los quiteños se caracterizan por ayudar al prójimo cuando hay emergencias graves y por eso decidió participar en la minga.

Juan Guayaquil, quien vive en la calle Alonso de Mercadillo, notó que al sitio acudieron servidores, funcionarios y la comunidad en general “porque la solidaridad es común en los ecuatorianos, para de alguna manera aportar en la emergencia”.

La mayor parte de la gente llevaba palas y escobas. De su parte, el alcalde Santiago Guarderas visitó la Zona Cero para motivar a los ciudadanos que trabajen y ofrecerles su apoyo. Añadió que este es el momento para ser más solidarios y para que vengan los vecinos con sus herramientas de limpieza como palas, escobas y botas.

Señaló que se necesita de contribuciones para todas las personas que laboran en la minga y con el trabajo de todos se dejarán limpias las calles y áreas verdes.

La mega minga se desarrolló hasta entrada las primeras horas de la tarde. También contó con el apoyo de maquinaria de las diferentes empresas municipales para el retiro del material y limpieza de alcantarillas.