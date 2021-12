Desde este 15 de diciembre rigen nuevos cambios en el Pico y Placa

Ivonne Mantilla (I)

Luego de un mes desde que el Municipio de Quito decidiera el regreso al sistema de restricción vehicular Pico y Placa, este miércoles 15 de diciembre del 2021 se implementará un cambio que reduce una hora la franja de la mañana, ya que la circulación entre 05:00 y 06:00 no es alta.

La Secretaría de Movilidad del Municipio explicó que se expidió la Reforma al Reglamento del Pico y placa. Ricardo Pozo, secretario de Movilidad, explicó que la franja horaria del Pico y placa establecida en la mañana comprende desde las 06:00 hasta 09:30 y en la tarde, desde las 16:00 hasta 21:00.

Antes la restricción se iniciaba desde las 05:00 hasta las 10:00. La medida aplica también para el transporte comercial en taxis. Para el caso de las motocicletas, rige según el último dígito de placa sin considerar la letra en la que termina.

Esquema de pico y placa en Quito Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Fin de semana y feriados 1 3 5 7 9 Libre circulación 2 4 6 8 0 Nota: Se eliminan salvoconductos y las excepciones aplicadas serán las registradas en el Código Municipal art. IV.2.72., entre las excepciones las que se aplican para vehículos de emergencias, transporte de personas con discapacidades y adultos mayores.

En cuanto al perímetro de restricción, la variación es en el límite sur de la ciudad. La Av. Morán Valverde será de libre circulación para conectar al sector industrial, ya que unirá con la Av. Simón Bolívar. Por su parte, la Mariscal Sucre que es una vía con restricción vehicular. Mientras que, en el norte, el perímetro se mantiene hasta Los Narcisos, que es una vía sin restricción.

Hernán Araujo, presidente de la cooperativa de taxis La Tola #52, manifestó que está de acuerdo con la medida del Pico y placa porque van a tener más tiempo para poder trabajar, por el cambio de horario que rige desde este miércoles 15 de diciembre.

Según Cesar Arias, experto en transporte y movilidad, la medida de Pico y placa sí funciona. Cumple con el objetivo para el que fue creado, que es disminuir la demanda de vehículos en hora pico.

Sin embargo, otra alternativa que propone para reducir el flujo del tránsito vehicular es cobrar por el uso de la vía. Es decir, que en Quito se deben implementar peajes en sectores con mayor afluencia.

“No hay red vial que pueda satisfacer esta demanda y se debe cobrar por el uso de la vía. Por lo tanto, los que quieran circular en el Distrito Metropolitano de Quito deben pagar, mientras más demanda, más aumenta el precio”.

Adicionalmente, entre sus propuestas está que las autoridades deben mejorar el servicio del transporte público.

Por su parte, el técnico en movilidad Álvaro Guzmán dice que el efecto del Pico y placa que buscaba sacar el 20% del parque automotor de circulación en ciertos momentos del día ya perdió su efecto hace muchos años por el crecimiento del parque automotor.

“Una sola política no resuelve la problemática de movilidad en la ciudad. No existe una visión de ciudad y parte de esa falta de visión es que no hay una posición con respecto al transporte público”, aseguró Guzmán.

El secretario de Movilidad, Ricardo Pozo, aseguró que durante este primer mes se redujo en un 20% la carga vehicular en las calles de Quito y que, además, se logró reducir la contaminación ambiental y acústica.

Restricciones

En el Plan de Restricción Vehicular están excluidos los vehículos de la Presidencia y Vicepresidencia de la República. De la misma forma, los autos del Cuerpo Diplomático y Consular acreditado en el país.

Están excluidas también las personas con discapacidades, que deberán presentar su carné. De la misma forma, las personas de la tercera edad.

Los vehículos de emergencias tampoco tendrán restricción de movilidad: ambulancias públicas o privadas, vehículos de bomberos así como los de la Policía Nacional, que estén en el cumplimiento de sus funciones.

El transporte colectivo público está autorizado para transitar en la ciudad, tantos buses urbanos e interparroquiales y del sistema de Metrobús, escolares, institucionales, y turísticos legalmente registrados. Los vehículos ciento por ciento eléctricos o de cero emisiones tampoco tienen restricción.

Sanciones

Jaime Vaca, director general de la AMT, dijo que 3 321 conductores han sido sancionados del 3 al 13 de noviembre.

Actualmente, la sanción por incumplir la medida por primera vez corresponde al 15% de un salario básico unificado (SBU), es decir, USD 60. Pero una vez que el SBU pase de USD 400 a 425, en enero, la multa será de USD 63,75. Si incumple por segunda ocasión, es del 25% del salario (USD 100).

Desde enero será USD 106,25. A la tercera, la multa sube al 50% (USD 200), y desde inicios del próximo año tendrá un costo de USD 212,5.