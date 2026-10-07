Una mujer recibe auxilio en el puente antiguo de Guayllabamba

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Una rápida intervención ante una alerta ciudadana permitió precautelar la integridad de una persona en situación de riesgo. La oportuna aplicación de medidas operativas en el sector del puente antiguo de Guayllabamba concluyó con la protección efectiva de una ciudadana la jornada de este miércoles 7 de octubre de 2026, evitando un desenlace fatal mediante tareas de contención verbal y asistencia en territorio.

Intervención de emergencia en el puente antiguo de Guayllabamba

El procedimiento desplegado en el puente antiguo de Guayllabamba se activó tras una llamada coordinada a través del sistema ECU 911. Al recibir la notificación sobre la presencia de la ciudadana en circunstancias de peligro sobre la estructura vial, patrullas del servicio de Tránsito junto con uniformados pertenecientes al Distrito Calderón se movilizaron de manera inmediata hasta el punto geográfico para tomar contacto visual con la afectada.

Técnicas de verbalización y manejo de crisis en el lugar

Al arribar al viaducto, los agentes en territorio ejecutaron de manera directa los protocolos diseñados para la gestión de momentos críticos.

#UIO | UNA RESPUESTA OPORTUNA



Ante una alerta del ECU 911, @PoliciaEcuador intervino de inmediato en el puente antiguo de Guayllabamba, logrando poner a salvo a una ciudadana en situación de crisis.#ServirYProtegerConFirmeza pic.twitter.com/SL8L9FVoDn — Policía Ecuador Quito – Zona 9 (@PoliciaEcZona9) October 8, 2026

Mediante un diálogo estructurado y herramientas técnicas de verbalización, los efectivos interactuaron con la persona para reducir los niveles de tensión en el entorno y disuadir cualquier conducta que atentara contra su integridad física, logrando que desistiera de exponerse al vacío.

Evacuación a zona segura y custodia física

Una vez controlada la situación, la persona fue retirada del borde y trasladada hacia un área que ofrecía condiciones de total resguardo. La puesta a buen recaudo de la habitante impidió afectaciones corporales, garantizando la custodia física inmediata en el sitio de los hechos mientras se completaban las coordinaciones para su valoración complementaria.

Atención médica coordinada con personal de Bomberos

Como parte integral del protocolo de auxilio y respuesta, paramédicos del Cuerpo de Bomberos se sumaron a la atención en el sitio para realizar una evaluación física exhaustiva a la mujer rescatada.

El personal de la institución bomberil le proporcionó asistencia oportuna en salud, verificando sus signos y su estado general con el fin de asegurar su estabilidad tras el incidente atendido en la parroquia rural.

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