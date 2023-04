Mujer que ahorcó cruelmente a un perro en el sur de Quito puede recibir tres años de prisión

Imagen referencial. El perrito fue asesinado en el sur de Quito en noviembre de 2022. Foto: Freepik

Luego de cinco meses del cruel asesinato de un perro de raza husky siberiano a manos de una mujer, un grupo de animalistas esperan que la involucrada sea sancionada con la pena máxima para estos casos. La audiencia de juzgamiento se realizará el miércoles, 26 de abril.

El 17 de noviembre de 2022, se difundió un video que mostraba a perrito siendo maltrado para finalmente ser ahorcado en un árbol hasta su sofocamiento. El hecho ocurrió en el barrio San Carlos, en la parroquia La Argelia, en el sur de Quito.

Spayk, como se llamaba, era propiedad de un morador del sector quien lo encargó a un familiar para que lo cuidara mientras realizaba un viaje.

“A las 11:00 yo estaba con el perrito en el patio y en algún momento entré al cuarto, cuando salí empecé a escuchar como que chillaba, entonces yo corrí a la terraza de mi abuelita y le vi al perro colgado que ya no iba a reaccionar, yo no sabía qué hacer, cogí y le tome la foto y me baje a avisarle a mi familia” comentó un familiar.

En aquel momento, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito junto con la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Control (AMC) realizaron el levantamiento del cadáver del perrito y localizaron a la atacante.

Según detalló la involucrada, la causa para su salvaje reacción fue que el perrito de un año y siete meses supuestamente habría atacado a uno de sus animales de corral.

Tras varias denuncias de la ciudadanía, la ONG internacional Animal Libre, a través de su coordinadora nacional, Marianella Irigoyen, realizó una acusación formal en contra de la la causante del asesinato.

La organización espera que en la audiencia a realizarse este miércoles en el Complejo Judicial del Sur, el caso sea sancionado con la pena máxima.

Según informó Irigoyen, por ahora existe una multa administrativa de más de USD 4 000 para la mujer involucrada, quien ya notificada legalmente, sin embargo, más allá de la solicitud de prisión, no se busca recibir alguna compensación económica.

¿Cómo se sanciona en estos casos?

De acuerdo al Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito, en el caso de "Sacrificar o causar la muerte de animales de compañía, ya sea en forma masiva o individual, sean que estos se encuentren bajo su tenencia responsable o en la de otros”, la sanción será de diez remuneraciones básicas unificadas, es decir USD 4 250.

Sin embargo, el delito también puede ser de acción privada, por lo cual a través de un proceso penal, se puede pedir la pena privativa de libertad. El Código Orgánico Integral Penal (Coip) señala que “la persona que mate a un animal que forma parte de la fauna urbana será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. Si la muerte se produce como resultado de actos de crueldad será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

