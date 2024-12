A punto de cumplir su primer año de funcionamiento, el Metro de Quito no solo ha transformado la movilidad urbana, sino que también ha marcado un hito en la seguridad y confianza que ofrece a sus usuarias.

Con más de 50 millones de viajes acumulados desde diciembre de 2023, este sistema subterráneo destaca por su enfoque en la inclusión y la lucha contra el acoso, que entre el 54% y el 59% de sus pasajeros sean mujeres.

Un entorno confiable para las mujeres

El Metro de Quito se ha convertido en una alternativa preferida por las mujeres gracias a su diseño seguro y los protocolos específicos para prevenir y actuar ante casos de violencia.

El 94,3% de las mujeres usuarias afirma sentirse segura o muy segura dentro del sistema, y el 96,82% no ha presenciado casos de acoso.

Estas cifras reflejan el impacto positivo de la estrategia cero acoso implementada desde el inicio de las operaciones.

Cero acoso: un protocolo efectivo

La estrategia cero acoso permite a cualquier persona denunciar incidentes de acoso mediante interfonos ubicados en trenes y estaciones.

Al activar la palabra clave “cero”, el sistema alerta al Puesto Central de Control, que coordina con el ECU 911 y la Policía Nacional para intervenir de inmediato.

Además, el protocolo incluye asistencia psicológica y legal para las víctimas, con un equipo especializado en respuesta rápida.

Esta medida forma parte de un plan integral liderado por el Municipio de Quito y la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, en colaboración con organizaciones como ONU Mujeres.

María Fernanda, una joven universitaria de 22 años, relata su experiencia al utilizar el Metro de Quito: “Antes, al viajar en bus, siempre estaba alerta y preocupada por posibles situaciones de acoso. Desde que uso el metro, me siento más tranquila y segura. Las instalaciones están bien iluminadas, y el personal siempre está atento”.

Ana Luisa, madre de dos hijos, comparte: “Trabajo en el centro y vivo en el sur de Quito. El metro me ha brindado una forma rápida y segura de llegar a casa. Ya no temo por mi integridad al regresar en la noche. Además, saber que existen protocolos como ‘Cero Acoso’ me da mucha confianza”.

Capacitación al personal y enfoque de género

El Metro de Quito capacitó a su personal con talleres que abordan el marco jurídico ecuatoriano y mejores prácticas internacionales para prevenir el acoso. Estas capacitaciones, realizadas en colaboración con Ceplaes y ONU Mujeres, garantizan una atención profesional y sensible ante cualquier incidente.

Además, las mujeres no solo lideran en número como usuarias, sino que también desempeñan roles operativos clave. Más del 30% del equipo de operadores de trenes está compuesto por mujeres, quienes completaron más de 320 horas de formación técnica, según el Metro de Quito.

El impacto del Metro en la movilidad de Quito

En menos de un año, el Metro de Quito movilizó a miles de personas diariamente. Conectó el sur con el centro y el norte de la capital.

Sus estaciones más utilizadas, como Quitumbe, Iñaquito y Universidad Central, reflejan un flujo constante de pasajeros, especialmente en horarios laborales y educativos.