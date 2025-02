El Metro de Quito comenzó su operación comercial en diciembre de 2023. Tras un año y dos meses de funcionamiento, 166 000 personas utilizan diariamente este sistema de transporte. Cuenta con 15 estaciones en puntos estratégicos de la ciudad. Algunos concejales advierten de que todavía no resulta rentable.

Rentabilidad del Metro de Quito

El concejal de Quito, Andrés Campaña (PSE), señaló que el Metro de Quito no alcanza su punto de equilibrio financiero y depende en gran medida de una subvención municipal.

Explicó que, aunque la mayoría de sistemas de transporte en el mundo requiere apoyo estatal, este debe reducirse al máximo para evitar un impacto grave en el presupuesto municipal.

La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (Epmmq), que administra este sistema de transporte, sostiene que la rentabilidad del sistema debe analizarse más allá de los ingresos económicos.

Destaca beneficios sociales y ambientales, como el ahorro de tiempo, la dinamización económica, la mejora en la calidad de vida y la reducción de emisiones contaminantes.

Según la Epmmq, el Metro registra más de 67,4 millones de viajes, con un promedio superior a 150 000 pasajeros al día.

“Un viaje desde Labrador a Quitumbe toma 34 minutos en el Metro, mientras que en superficie, en horario normal, el mismo trayecto dura una hora y media. Esto significa un ahorro significativo en el tiempo de movilidad diaria”, explicó la empresa.

Fuentes de ingresos y sostenibilidad del Metro de Quito

Campaña señaló que la rentabilidad del Metro debería depender de dos fuentes de ingresos: los operacionales, provenientes del número de pasajeros, y los no operacionales, como la explotación de publicidad o el aumento de la plusvalía en los sectores cercanos a las estaciones para que, por ejemplo, se alquilen espacios que pertenecen al Metro a comerciantes. Sin embargo, hasta el momento no existen políticas para captar ingresos no operacionales, lo que limita sus fuentes de financiamiento.

La Epmmq afirma que desarrollaron estrategias para generar ingresos adicionales, como el alquiler de espacios en estaciones, publicidad en las pantallas de los trenes y producciones audiovisuales.

“La rentabilidad financiera debe agrupar los ingresos basados en el pago de la tarifa y los ingresos que no se basan en la tarifa. Entre los componentes no tarifarios está la publicidad“, dice el Metro.

Al momento, el Metro de Quito tiene un catálogo de productos para la generación de ingresos adicionales. Esto incluye el alquiler de espacios en estaciones para actividades promocionales, incluir publicidad en las pantallas de los trenes, producciones audiovisuales y más

También contempla generar ingresos mediante el arrendamiento de espacios en el túnel para operadores de telefonía móvil, lo que permitirá conectividad dentro del sistema.

Déficit de pasajeros y presupuesto del Metro

El Metro transporta un promedio diario de 166 000 pasajeros, una cifra inferior a los 400 000 estimados para su punto de equilibrio. Datos recientes indican que en diciembre de 2024 se registraron 5 568 641 viajes, con un promedio diario de 179 634 pasajeros.

A pesar del crecimiento respecto a diciembre de 2023, cuando se reportaron 4 434 284 viajes y un promedio diario de 143 041 pasajeros, la cifra sigue lejos del umbral de rentabilidad previsto.

Para 2025, el Metro cuenta con un presupuesto de 82 millones de dólares, de los cuales solo 21 millones provendrán de ingresos propios. El resto lo cubrirá el Municipio de Quito. Así lo detalló la concejal Analía Ledesma (ID).

La Epmmq informó que el presupuesto total para 2025 asciende a 83,87 millones de dólares, compuesto por recursos asignados por el Municipio y los ingresos tarifarios y no tarifarios. Estos fondos cubren la nómina, servicios, pagos a la operadora y otros compromisos.

El presupuesto de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito para el 2025, entre lo asignado por el Municipio Metropolitano y los ingresos tarifarios y no tarifarios es de 83,87 millones de dólares. Esta información es pública y corresponde a las necesidades de la empresa en cuanto a nómina, servicios, pagos a la empresa operadora y demás compromisos que forman parte de la planificación anual de la Epmmq.

Gastos operativos y déficit financiero

Ledesma advirtió que, según su investigación, el Metro no alcanzaría el número de viajes necesarios para su sostenibilidad y que sus gastos superan ampliamente sus ingresos. Según la concejal, el sistema debe pagar 31,1 millones de dólares a su operadora en 2024 y 2025. El presupuesto total del Metro ronda los 62 millones de dólares.

El concejal Wilson Merino (Ind.) indicó que el Municipio debe subsidiar entre 50 y 70 millones de dólares anuales al Metro, además de los subsidios destinados al Trolebús y la Ecovía. Destacó que más del 60 % del presupuesto municipal se destina a movilidad, lo que representa una carga significativa para la ciudad.

La Epmmq rechaza que el Metro sea una carga para la ciudad y argumenta que su impacto positivo en la movilidad y el medioambiente justifica la inversión pública. “Las condiciones económicas de los préstamos adquiridos para su construcción y las promesas de financiamiento desde el Gobierno central benefician al Distrito Metropolitano“, indicó la empresa.

Falta de un sistema de integración

Merino y Ledesma coincidieron en que la falta de un sistema integrado de transporte impide que el Metro complemente otros corredores y lo obliga a competir con ellos.

Ledesma enfatizó que no se han implementado correctamente las rutas alimentadoras ni el sistema integrado de recaudo, factores clave para la sostenibilidad del Metro.

La Epmmq sostiene que la reestructuración de rutas y frecuencias permitirá incrementar la demanda de pasajeros y mejorar los ingresos tarifarios. También prevé la ampliación del Metro hasta La Ofelia y luego hasta Calderón, lo que permitirá captar más usuarios.

Existen medidas complementarias que permitirán aumentar la demanda de viajes en el Metro de Quito, como la reestructuración de rutas y frecuencias que permitan mayor alimentación de usuarios y la ampliación prevista hasta La Ofelia y luego hasta Calderón. Así, la demanda crece y se generaría mayor recaudación tarifaria.

Alternativas de financiamiento

Ledesma, Merino y Campaña resaltaron la necesidad de explotar ingresos no tarifarios, como la publicidad dentro del Metro. Actualmente, el sistema no cuenta con publicidad ni estrategias de comercialización de espacios, lo que limita sus ingresos.

La Epmmq señaló que desarrolló un catálogo de productos para la generación de ingresos adicionales, incluyendo la comercialización de espacios en estaciones, publicidad en pantallas y acuerdos con empresas de telecomunicaciones.

Perspectivas y retos del Metro de Quito

Por su parte, Metro de Quito, en su boletín estadístico de enero de 2025, muestra que, desde su inauguración, acumula más de 60 millones de viajes. También reporta avances en sostenibilidad, como la reducción de 27 000 toneladas de emisiones de CO2 y la mejora en la conectividad urbana.

Sin embargo, para Merino, la incertidumbre sobre la rentabilidad del Metro sigue presente. Además, cree que este sistema de transporte depende altamente del subsidio municipal. Así mismo, identifica como un problema la falta de integración con el Trolebús, la Ecovía y los buses privados, lo que dificulta -a su criterio- que más ciudadanos lo adopten como su principal medio de transporte.

Incumplimiento de la reestructuración de rutas

Campaña recordó que la ordenanza de reestructuración de rutas fue aprobada en 2020 y reformada en 2022, con un plazo de implementación hasta junio de 2023. No obstante, en febrero de 2025 el proceso sigue inconcluso, lo que genera incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema.

Merino y Ledesma resaltaron la importancia de difundir los cambios con la ciudadanía e incentivar el uso del Metro mediante estrategias de fidelización y campañas de concienciación.

Datos operativos del Metro de Quito en enero de 2025

El informe de gestión mensual del Metro de Quito detalla las cifras de operación: