María Fernanda Guillén tomará las riendas de Quito durante la campaña electoral de Pabel Muñoz

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

Quito tendrá una nueva autoridad al frente de su administración municipal desde el 12 de noviembre de 2026. El Concejo Metropolitano escogió a la concejala María Fernanda Guillén (RC) para ocupar la Vicealcaldía y asumir la Alcaldía subrogante mientras Pabel Muñoz (RC) y María Fernanda Racines (RC) se apartan de sus funciones para participar en la campaña por las elecciones seccionales del 29 de noviembre.

Concejo de Quito eligió a María Fernanda Guillén como vicealcaldesa

La decisión se tomó la tarde del viernes 6 de noviembre, durante la sesión extraordinaria 230. Guillén consiguió el respaldo de 14 integrantes del Concejo: siete votos del correísmo, siete de sus aliados y el suyo.

Su nombre llegó a la votación como propuesta del bloque correísta. La propia María Fernanda Racines anunció al finalizar la sesión del 5 de noviembre de 2026 que Guillén sería su reemplazo durante el periodo de campaña electoral.

La nueva vicealcaldesa tendrá a su cargo la administración municipal entre el 12 y el 26 de noviembre. En esas fechas, Pabel Muñoz también dejará temporalmente la Alcaldía para concentrarse en su candidatura a la reelección.

Una reforma municipal permitió elegir a la reemplazante de Pabel Muñoz

La elección responde a una situación que el Código Municipal no contemplaba de manera específica: la salida simultánea del alcalde y la vicealcaldesa por una campaña electoral.

El Concejo Metropolitano resolvió ese vacío el 5 de noviembre, con una reforma que establece el procedimiento para designar a una autoridad temporal. La normativa permite elegir a una nueva vicealcaldesa por mayoría absoluta cuando las dos principales autoridades municipales soliciten licencia.

El mecanismo también incorpora el principio de paridad de género. Debido a que Pabel Muñoz es hombre, una mujer debía ocupar la Vicealcaldía y asumir la subrogación de la Alcaldía.

Así, la designación de Guillén permitirá mantener una autoridad al frente del Municipio durante los 15 días de ausencia de Muñoz y Racines.

¿Cuál es la trayectoria de María Fernanda Guillén?

La nueva vicealcaldesa llegó al Concejo Metropolitano como alterna de Wilson Merino. Su incorporación como concejala principal ocurrió después de la renuncia de Merino para participar en la contienda por la Alcaldía de Quito.

Guillén también cuenta con experiencia en distintas dependencias públicas. Durante la actual administración municipal estuvo al frente de las administraciones zonales Eugenio Espejo y La Mariscal. Además, ocupó cargos directivos en Quito Turismo y en la Empresa Pública Metropolitana de Rastro.

Los estudios de la nueva autoridad municipal

En su formación académica consta el título de economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También obtuvo una maestría en Ciencias Económicas con mención en Desarrollo en Flacso Ecuador.

Su designación marca un cambio temporal en la conducción municipal de Quito, mientras el alcalde y la vicealcaldesa participan en la campaña electoral de noviembre.

Nueva vicealcaldesa de Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Quién fue elegida como vicealcaldesa de Quito para reemplazar temporalmente a María Fernanda Racines? María Fernanda Guillén fue elegida vicealcaldesa de Quito el viernes 6 de noviembre de 2026.

Contexto: La decisión se tomó durante la sesión extraordinaria 230 del Concejo Metropolitano. Guillén recibió 14 votos: siete del correísmo, siete de sus aliados y el suyo. ❓ ¿Cuándo estará María Fernanda Guillén a cargo de la Alcaldía de Quito? Guillén asumirá la conducción municipal entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026.

Contexto: Durante esos 15 días, Pabel Muñoz y María Fernanda Racines solicitarán licencia para concentrarse en la campaña electoral. ❓ ¿Por qué María Fernanda Guillén reemplazará a las dos principales autoridades de Quito? Porque Pabel Muñoz y María Fernanda Racines dejarán temporalmente sus cargos para participar en la campaña electoral.

Contexto: La ausencia simultánea del alcalde y la vicealcaldesa generó una situación que el Código Municipal no contemplaba de manera específica. Por eso, el Concejo aprobó una reforma para establecer el mecanismo de reemplazo. ❓ ¿Qué bloque político propuso a María Fernanda Guillén como vicealcaldesa? El bloque correísta presentó el nombre de María Fernanda Guillén para la votación.

Contexto: María Fernanda Racines anunció al finalizar la sesión del 5 de noviembre que Guillén sería su reemplazo durante el periodo de campaña electoral. ❓ ¿Qué reforma permitió elegir a una nueva vicealcaldesa de Quito? Una reforma al Código Municipal aprobada por el Concejo Metropolitano el 5 de noviembre de 2026.

Contexto: La normativa establece el procedimiento para designar una autoridad temporal cuando el alcalde y la vicealcaldesa soliciten licencia al mismo tiempo. El mecanismo permite elegir a una nueva vicealcaldesa por mayoría absoluta.

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