El Concejo de Quito definirá el reemplazo de Pabel Muñoz y estas son las opciones durante la campaña

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

El 5 de noviembre de 2026, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó una reforma al Código Municipal con el fin de resolver un vacío normativo de cara a los comicios seccionales. Esta resolución permite la designación de una autoridad temporal para dirigir el Municipio durante el periodo de licencias electorales.

¿Cuándo y por qué Quito reemplazará a Pabel Muñoz?

Las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026 motivan la solicitud de licencias sin remuneración de las autoridades principales. El alcalde Pabel Muñoz y la vicealcaldesa María Fernanda Racines buscarán la reelección bajo la bandera de la Alianza Ciudadana.

Debido a esto, ambos personeros dejarán sus cargos del 12 al 26 de noviembre de 2026. La reforma legal evita que la administración capitalina entre en acefalía a lo largo de los 15 días de proselitismo político.

¿Cómo elegirá el Concejo a la alcaldesa subrogante?

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) establece que la subrogación del Alcalde corresponde de forma exclusiva a la Vicealcaldía.

Frente a la ausencia simultánea de ambas autoridades, el Concejo elegirá a una nueva vicealcaldesa por mayoría absoluta, persona que asumirá de inmediato el cargo de alcaldesa subrogante.

Por el principio de paridad de género, la responsabilidad recaerá en una mujer, pues el titular de la Alcaldía es varón. La designación requiere el voto favorable de la mitad más uno de los integrantes del Concejo.

¿Quiénes son las concejalas elegibles para el cargo?

De las nueve ediles de la capital, tres quedan al margen del proceso por buscar su reelección: María Fernanda Racines, Diana Cruz y Estefanía Grunauer.

De este modo, el grupo de candidatas para asumir la Alcaldía de Quito reúne a seis concejalas:

Blanca Paucar (Revolución Ciudadana)

(Revolución Ciudadana) Joselyn Mayorga (Pachakutik)

(Pachakutik) Analía Ledesma (Izquierda Democrática)

(Izquierda Democrática) Cristina López (SUMA)

(SUMA) Sandra Hidalgo (SUMA)

(SUMA) María Fernanda Guillén (reemplazo de Wilson Merino)

El Concejo oficializará la elección el viernes 6 de noviembre de 2026 durante la resolución sobre la licencia del Alcalde.

Reemplazo de Pabel Muñoz en el Municipio; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué Quito tendrá una alcaldesa subrogante en noviembre de 2026? El alcalde Pabel Muñoz y la vicealcaldesa María Fernanda Racines solicitarán licencias sin remuneración para participar en la campaña de las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

Contexto: Ambos dejarán sus cargos del 12 al 26 de noviembre. Una reforma al Código Municipal permitirá designar una autoridad temporal para evitar que la administración capitalina quede sin dirección durante ese periodo. ❓ ¿Cuándo se aprobó la reforma al Código Municipal para elegir a una alcaldesa subrogante? El Concejo Metropolitano de Quito aprobó la reforma el 5 de noviembre de 2026.

Contexto: La resolución busca resolver un vacío normativo ante la ausencia simultánea del alcalde y la vicealcaldesa por sus licencias electorales. ❓ ¿Cuánto tiempo estarán fuera de sus cargos Pabel Muñoz y María Fernanda Racines? El alcalde y la vicealcaldesa dejarán sus funciones durante 15 días, del 12 al 26 de noviembre de 2026.

Contexto: Ambos buscarán la reelección bajo la bandera de la Alianza Ciudadana, en el marco de las elecciones seccionales del 29 de noviembre. ❓ ¿Quién asumirá la Alcaldía de Quito durante la licencia de Pabel Muñoz? Una concejala elegida por mayoría absoluta del Concejo Metropolitano asumirá el cargo de alcaldesa subrogante.

Contexto: La reforma establece que, ante la ausencia simultánea del alcalde y la vicealcaldesa, el Concejo elegirá primero a una nueva vicealcaldesa, quien asumirá de inmediato la Alcaldía.

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