Denuncia contra Pabel Muñoz es inadmitida en el TCE; este es el motivo

La denuncia contra el alcalde de Quito y candidato a la reelección, Pabel Muñoz, fue inadmitida en por la jueza del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ivonne Coloma, este martes 25 de agosto de 2026.

La denuncia contra Pabel Muñoz y la inadmisión del TCE

Jennifer Celorio Suárez presentó una denuncia sobre el alcalde de Quito y candidato a la reelección, Pabel Muñoz, por supuesta “interferencia en el proceso electoral”.

Celorio argumenta que Muñoz cometió esta infracción al votar a favor de una resolución del Concejo Metropolitano de Quito en la que se rechaza toda forma de proscripción política o exclusión injustificada de organizaciones políticas durante el proceso electoral.

Además, la resolución exhortaba a las instituciones del Estado a garantizar el respeto a los principios democráticos, los derechos políticos, el pluralismo y el debido proceso.

Motivo para la inadmisión en el TCE

La jueza del TCE, Ivonne Coloma, señaló que ese organismo no era competente para conocer la denuncia de Jennifer Celorio Suárez contra Pabel Muñoz.

Según la jueza, en la denuncia no existe claridad sobre cómo la actuación de Muñoz pudo interferir en la Función Electoral.

Agregó que los cuestionamientos esetán relacionados “con el ejercicio de competencias propias del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito“.

El dictamen de Coloma es de primera instancia y aún puede ser apelado ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Pabel Muñoz, candidato por Aliaza Ciudadana

Pabel Muñoz es nuevamente candidato a la Alcaldía de Quito por Alianza Ciudadana, compuesta por Unidad Popular (UP), el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y el movimientoTodos.

El acuerdo electoral entre estas organizaciones surgió luego de que quedara en firme la suspensión del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), al que pertenece Muñoz y, luego, del movimiento Amigo.

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