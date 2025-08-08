La lluvia sorprendió a Quito y Rumiñahui la tarde de este viernes 8 de agosto de 2025. Se reportaron inundaciones en algunos sectores.

Lluvias causaron inundaciones en Quito y Rumiñahui

Una fuerte lluvia y granizo cayó sobre algunos barrios de Quito y Sangolquí pasadas las 15:00 de este viernes. Las precipitaciones, acompañas con tormentas eléctricas, afectaron principalmente al valle de Los Chillos y Tumbaco.

En varios puntos, el agua se congeló, cubriendo las calles de granizo.

El servicio del ECU 911 informó que, debido a las lluvias, se recibieron al menos seis llamadas relacionadas con inundaciones en Sangolquí.

Las precipitaciones también se dieron en gran parte de Quito, en el norte, centro y sur de la ciudad. En el sector de El Condado, por ejemplo, hubo acumulación de agua en las calles Mariscal Sucre y Rumihurco. Fue necesaria la intervención de la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps).

Río Santa Clara se desbordó

Las autoridades también confirmaron que el río Santa Clara, ubicado en el cantón Rumiñahui, se desbordó.

En imágenes difundidas por el Cuerpo de Bomberos se observó cómo la emergencia dejó aceras y calzadas con restos de lodo y piedras.

El ECU 911 desplegó de inmediato la movilización de recursos de primera respuesta. Hasta el cierre de esta nota (17:00) no se registran viviendas afectadas ni heridos a causa del temporal.

Inamhi prevé que las lluvias continuarán

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), a través de monitores satelitales, observó la presencia de lluvias acompañadas con tormentas eléctricas la tarde de este viernes en varios sectores del país, incluido Quito.

Las provincias afectadas fueron: Carchi, Imbabura, Pichincha y Cotopaxi; y el norte de la Amazonía.

Las precipitaciones vinieron desde el noreste del país. El Instituto advirtió que las lluvias continuarán en las próximas horas.

Erfen e Inamhi advirtieron un agosto con lluvias y frío intenso

El Comité Nacional Erfen se reunió el 7 de agosto para analizar las condiciones oceanográficas e hidrometeorológicas de julio y elaborar las perspectivas climáticas para agosto en Ecuador.

Para este mes, el Erfen prevé lluvias ocasionales en el norte e interior de la región Litoral e Insular.

En la Sierra, los eventos lluviosos se concentrarán en el norte y centro de la cordillera oriental, mientras que en la Amazonía las lluvias continuarán intensas, conforme el comportamiento normal de la época.

Frío intenso este viernes 8 de agosto

Por su parte, el Inamhi pronosticó un descenso de las temperaturas nocturnas en varias provincias de Ecuador, este viernes 8 de agosto.

Este fenómeno climático afectará al centro norte, centro y centro sur de la Cordillera de Los Andes. Asimismo, a la cordillera Oriental y áreas del centro y sur del Callejón Interandino.

Estas son las provincias que se verán más afectadas por el frío durante la noche:

Sierra: zonas altas de Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Azuay, Imbabura y Carchi

zonas altas de Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Azuay, Imbabura y Carchi Amazonía: zonas altas de Napo, Morona Santiago y Sucumbíos

La alerta comprende desde las 01:00 de este jueves hasta las 10:00 del 8 de este viernes, sin embargo, las temperaturas nocturnas podrían descender también el sábado, anticipó el Inamhi.

