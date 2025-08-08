El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) dio a conocer las condiciones del clima presentes en Quito este viernes 8 de agosto de 2025 y alertó sobre altas temperaturas diurnas.

☔ El clima de Quito hoy

Según el pronóstico del clima del Instituto Nacional de Meteorología (Inamhi), este viernes 8 de agosto de 2025 se espera un cielo poco nuboso en Quito.

Durante la mañana, Quito podría tener temperaturas máximas de hasta 24 grados centígrados (sobre todo en los valles) y mostrarse despejado.

Debido a la poca nubosidad en la mañana, los rayos solares ingresan directamente a la superficie, por lo que la radiación ultravioleta se ubica en niveles extremadamente altos. Ante ello, es importante que protejas tu piel y te mantengas hidratado. Usa siempre protector solar.

Durante la tarde, están previstas lluvias y lloviznas en Quito y el cielo estará nublado.

En la noche de hoy, el cielo estará nublado y se pueden presentar lloviznas. Durante la madrugada del sábado 9 de agosto, se registrará un descenso de temperatura de hasta 9 grados centígrados. El cielo estará nublado con claros.

🫠 Temperaturas diurnas pueden llegar a 24 grados en Quito

El COE Metropolitano advierte sobre el riesgo de golpes de calor y deshidratación, especialmente en grupos vulnerables. Así mismo, puede haber mayor consumo de agua y energía eléctrica por el uso de sistemas de refrigeración.

Con estas condiciones, la probabilidad de incendios forestales aumenta, toma precauciones y no realices quemas en zonas secas ni enciendas chispas.

La radiación ultravioleta se mantiene en niveles extremadamente altos, por ello usa siempre protector solar.

Usa ropa que cubra tu piel, así estarás protegido de la radiación y del sol

Lleva siempre paraguas, aunque no haya lluvias, puede protegerte del sol

Mantente hidratado

Mantén las habitaciones frescas y ventiladas

Presta mayor atención a niños y personas mayores

