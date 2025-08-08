El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) dio a conocer las condiciones del clima presentes en Quito este viernes 8 de agosto de 2025 y alertó sobre altas temperaturas diurnas.
☔ El clima de Quito hoy
Según el pronóstico del clima del Instituto Nacional de Meteorología (Inamhi), este viernes 8 de agosto de 2025 se espera un cielo poco nuboso en Quito.
Durante la mañana, Quito podría tener temperaturas máximas de hasta 24 grados centígrados (sobre todo en los valles) y mostrarse despejado.
Debido a la poca nubosidad en la mañana, los rayos solares ingresan directamente a la superficie, por lo que la radiación ultravioleta se ubica en niveles extremadamente altos. Ante ello, es importante que protejas tu piel y te mantengas hidratado. Usa siempre protector solar.
Durante la tarde, están previstas lluvias y lloviznas en Quito y el cielo estará nublado.
En la noche de hoy, el cielo estará nublado y se pueden presentar lloviznas. Durante la madrugada del sábado 9 de agosto, se registrará un descenso de temperatura de hasta 9 grados centígrados. El cielo estará nublado con claros.
🫠 Temperaturas diurnas pueden llegar a 24 grados en Quito
El COE Metropolitano advierte sobre el riesgo de golpes de calor y deshidratación, especialmente en grupos vulnerables. Así mismo, puede haber mayor consumo de agua y energía eléctrica por el uso de sistemas de refrigeración.
Con estas condiciones, la probabilidad de incendios forestales aumenta, toma precauciones y no realices quemas en zonas secas ni enciendas chispas.
- La radiación ultravioleta se mantiene en niveles extremadamente altos, por ello usa siempre protector solar.
- Usa ropa que cubra tu piel, así estarás protegido de la radiación y del sol
- Lleva siempre paraguas, aunque no haya lluvias, puede protegerte del sol
- Mantente hidratado
- Mantén las habitaciones frescas y ventiladas
- Presta mayor atención a niños y personas mayores
