El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronosticó un descenso de las temperaturas nocturnas en varias provincias de Ecuador, entre el jueves 7 y viernes 8 de agosto de 2025.
El Inamhi emitió su último boletín meteorológico este miércoles. El informe advierte una baja de temperatura nocturna considerable en algunas provincias de Ecuador, en especial, en la Sierra.
Este fenómeno climático afectará al centro norte, centro y centro sur de la Cordillera de Los Andes. Asimismo, a la cordillera Oriental y áreas del centro y sur del Callejón Interandino.
La alerta comprende desde las 01:00 de este jueves hasta las 10:00 del 8 de este viernes, sin embargo, las temperaturas nocturnas podrían descender también el sábado, anticipó el Inamhi.
Zonas afectadas por el frío
Estas son las provincias que se verán más afectadas por el frío durante la noche:
- Sierra: zonas altas de Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Azuay, Imbabura y Carchi
- Amazonía: zonas altas de Napo, Morona Santiago y Sucumbíos
En la región Interandina, las temperaturas mínimas variarán entre menos de 0 °C y los 5 °C. Sectores puntuales de Pichincha, Napo, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo y Azuay tendrán niveles muy altos de frío.
¿A qué se debe este fenómeno climático?
Este escenario se debe al ingreso de masas de aire más frías y algo secas provenientes del sur del continente, propio del clima que se mantiene en el sur de la región.
“Además, se esperan cielos poco nubosos, lo que favorecerá la pérdida de calor por radiación durante la noche, intensificando las condiciones previstas”, explicó el Inamhi.
Toma precauciones ante estos posibles escenarios
A causa de estas condiciones climáticas, es posible que haya pérdidas de algunos cultivos en zonas superiores a los 3 000 msnm, donde existan heladas; ganado afectado y daños a baterías de vehículos y motores a diésel, advirtió la entidad.
Además, deberás cuidar tu salud con estas recomendaciones:
- Toma líquidos calientes para que mantengas tu temperatura corporal
- Bebe agua de forma constante, esto permite que el cuerpo regule mejor su temperatura
- Al salir de un lugar caliente, cúbrete boca y nariz
- Presta atención especial a niños menores de 5 años y personas adultas mayores
- Brinda abrigo a personas en situación de calle
