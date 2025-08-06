El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronosticó un descenso de las temperaturas nocturnas en varias provincias de Ecuador, entre el jueves 7 y viernes 8 de agosto de 2025.

El Inamhi emitió su último boletín meteorológico este miércoles. El informe advierte una baja de temperatura nocturna considerable en algunas provincias de Ecuador, en especial, en la Sierra.

Este fenómeno climático afectará al centro norte, centro y centro sur de la Cordillera de Los Andes. Asimismo, a la cordillera Oriental y áreas del centro y sur del Callejón Interandino.

La alerta comprende desde las 01:00 de este jueves hasta las 10:00 del 8 de este viernes, sin embargo, las temperaturas nocturnas podrían descender también el sábado, anticipó el Inamhi.

Zonas afectadas por el frío

Estas son las provincias que se verán más afectadas por el frío durante la noche:

Sierra: zonas altas de Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Azuay, Imbabura y Carchi

zonas altas de Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Azuay, Imbabura y Carchi Amazonía: zonas altas de Napo, Morona Santiago y Sucumbíos

En la región Interandina, las temperaturas mínimas variarán entre menos de 0 °C y los 5 °C. Sectores puntuales de Pichincha, Napo, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo y Azuay tendrán niveles muy altos de frío.

#AdvertenciaMeteorológicaEc N.42| 🌙🥶Entre la madrugada del jueves 7 y viernes 8 de agosto, se espera el descenso de la Temperatura Nocturna en la región Interandina. Las zonas más probables se encuentran en media y alta montaña de la Sierra. Tome precauciones durante la noche. pic.twitter.com/zZ81d8WCFB — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 6, 2025

¿A qué se debe este fenómeno climático?

Este escenario se debe al ingreso de masas de aire más frías y algo secas provenientes del sur del continente, propio del clima que se mantiene en el sur de la región.

“Además, se esperan cielos poco nubosos, lo que favorecerá la pérdida de calor por radiación durante la noche, intensificando las condiciones previstas”, explicó el Inamhi.

Toma precauciones ante estos posibles escenarios

A causa de estas condiciones climáticas, es posible que haya pérdidas de algunos cultivos en zonas superiores a los 3 000 msnm, donde existan heladas; ganado afectado y daños a baterías de vehículos y motores a diésel, advirtió la entidad.

Además, deberás cuidar tu salud con estas recomendaciones:

Toma líquidos calientes para que mantengas tu temperatura corporal

para que mantengas tu temperatura corporal Bebe agua de forma constante, esto permite que el cuerpo regule mejor su temperatura

de forma constante, esto permite que el cuerpo regule mejor su temperatura Al salir de un lugar caliente, cúbrete boca y nariz

Presta atención especial a niños menores de 5 años y personas adultas mayores

menores de 5 años y Brinda abrigo a personas en situación de calle

