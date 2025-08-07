El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó sobre las temperaturas bajas registradas en la región Interandina.

Temperaturas mínimas

Este jueves 7 de agosto, temperaturas mínimas se registraron en varias provincias del Callejón Interandino, así lo dio a conocer el Inamhi.

La temperatura más baja registrada fue en Latacunga, en el sector del Aeropuerto, en donde descendió

De igual manera, otras localidades también tuvieron temperaturas mínimas, como Riobamba, que registró 0 °C. También las siguientes:

Querochaca (Tungurahua), con 1,0 °C

Rumipamba (Tungurahua), con 1,2 °C

Ambato (Tungurahua), con 2,0 °C

Izobamba (Pichincha), con 2,0 °C

Tulcán (Carchi), con 3,0 °C

Tababela (Pichincha), con 3,6 °C

Iniguincho (Imbabura), con 4,5 °C

Cuenca (Azuay), con 4,8 °C

Tomalón (Pichincha), con 5 °C

La Argelia (Loja), con 5,5 °C

Estas condiciones ya fueron alertadas el día de ayer por el Inamhi, en la advertencia meteorológica 42.

#DatoINAMHI | Jueves, 07 de agosto 🌡️❄️

Se registraron temperaturas mínimas muy bajas en el Callejón Interandino.

📍 En Latacunga (Aeropuerto) la temperatura descendió hasta -3.0 °C 🥶

Estas condiciones fueron previstas en la ⚠️ Advertencia No. 42. https://t.co/2SYHxlkymq pic.twitter.com/AqLhvJs5se — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 7, 2025

Advertencia Meteorológica 42

El informe advierte una baja de temperatura nocturna considerable en algunas provincias de Ecuador, en especial, en la Sierra.

Este fenómeno climático afectará al centro norte, centro y centro sur de la Cordillera de Los Andes. Asimismo, a la cordillera Oriental y áreas del centro y sur del Callejón Interandino.

La alerta comprende desde las 01:00 de este jueves hasta las 10:00 del 8 de este viernes, sin embargo, las temperaturas nocturnas podrían descender también el sábado, anticipó el Inamhi.

Zonas afectadas por el frío

Estas son las provincias que se verán más afectadas por el frío durante la noche:

Sierra: zonas altas de Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Azuay, Imbabura y Carchi

zonas altas de Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Azuay, Imbabura y Carchi Amazonía: zonas altas de Napo, Morona Santiago y Sucumbíos

En la región Interandina, las temperaturas mínimas variarán entre menos de 0 °C y los 5 °C. Sectores puntuales de Pichincha, Napo, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo y Azuay tendrán niveles muy altos de frío.

#AdvertenciaMeteorológicaEc N.42| 🌙🥶Entre la madrugada del jueves 7 y viernes 8 de agosto, se espera el descenso de la Temperatura Nocturna en la región Interandina. Las zonas más probables se encuentran en media y alta montaña de la Sierra. Tome precauciones durante la noche. pic.twitter.com/zZ81d8WCFB — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 6, 2025

