Varios sectores de Quito registraron congestión vehicular la noche de este miércoles 17 de septiembre de 2025. Siniestros de tránsito y las lluvias que cayeron en la capital causaron dificultades en la movilidad.
Siniestro de tránsito av. Simón Bolívar
Un siniestro de tránsito en la av. Simón Bolívar de Quito dejó una persona herida este miércoles 17 de septiembre de 2025.
El Cuerpo de Bomberos de Quito informó sobre un siniestro de tránsito en la av. Simón Bolívar, a la altura de San Martín, en el sur de la ciudad.
El hecho se produjo pasadas las 16:00 de este miércoles.
Choque dejó una persona herida
Una persona que se movilizaba en un camión resultó con heridas producto del fuerte impacto.
Paramédicos de los Bomberos atendieron al afectado en el sitio; luego, lo trasladaron a una casa de salud cercana.
En imágenes difundidas por la entidad se observa a un camión blanco destrozado en su parte frontal.
La carrocería de la cabina del vehículo quedó aplastada tras el choque.
El carril norte-sur de la vía fue cerrado temporalmente por agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), mientras se realizaban los trabajos de retiro del vehículo y limpieza de la calzada.
Siniestros de tránsito en Quito este miércoles
Otros siniestros de tránsito dificultaron la movilidad en la ciudad este miércoles.
La AMT reportó choques en varios sectores:
- La Carolina: av. Naciones Unidas y De los Shyris
- Guápulo: av. Simón Bolívar y De los Conquistadores
- Miraflores: av. Universitaria y Santa Rosa
- Sur de Quito:
- av. Mariscal Sucre y Luis López
- av. Maldonado
Fuertes lluvias cayeron en varios puntos de Quito
Quito registró lluvias de variable intensidad la tarde y noche de este miércoles 17 de septiembre de 2025. En algunos sectores, las precipitaciones estuvieron acompañadas con tormentas eléctricas.
Se reportaron lluvias en varios puntos de la capital, en el norte, centro, sur y sus valles.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que las precipitaciones se intensificaron a partir de las 15:30, tanto en Quito, como en otros puntos de la cordillera oriental, este de la Amazonía y norte del Litoral.
Las precipitaciones se extendieron con mayor fuerza durante la noche. En el centro y sur, por ejemplo, la lluvia fue intensa.
Las entidades a cargo de emergencias no registraron ninguna novedad esta noche.
Noche con congestión vehicular
Los múltiples siniestros de tránsito y las condiciones climáticas, sumadas a la hora pico, causaron congestión vehicular en varios puntos.
Hasta las 20:00, estos fueron algunas las calles y sectores con mayor carga vehicular:
- Entrada a Carapungo
- Condado
- Av. Mariscal Sucre, en el norte y sur
- Av. Diego Vásquez de Cepeda
- Av. 10 de Agosto
- Miraflores
- El Bosque
- Av. Simón Bolívar, en el norte y sur
- La Floresta
- Av. Velasco Ibarra
- El Trébol
- Autopista General Rumiñahui
- Av. Pichincha
- Av. Patria
