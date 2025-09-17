El Cuerpo de Bomberos Quito denunció en redes sociales un acto delictivo del que una de sus ambulancias fue víctima, en medio de la atención a una emergencia.

Más noticias

Robo a los bomberos de Quito

En un comunicado, los Bomberos informaron que durante la madrugada de este miércoles 17 de septiembre atendieron una emergencia en el sector de Chiriyacu, en el sur de Quito.

En la emergencia, su personal atendió a una adulta mayor que requería de una asistencia médica inmediata.

Mientras los paramédicos asistían a la mujer, la ambulancia fue víctima de un asalto.

Según la denuncia, los antisociales sustrajeron el módulo de memoria (cerebro) de la ambulancia, lo que la dejó totalmente inoperativa y afectó la labor de emergencia que realizaban.

La institución rechazó de manera categórica esta acción y destacó que esta no solo afecta sus recursos, sino que pone en riesgo la capacidad de respuesta ante las emergencias.

En las fotos compartidas por la institución, se puede ver a la unidad afectada con el capó levantado sin poder encenderla y usarla. También se ve cómo una grúa tuvo que acudir hasta el sitio del robo para poder remolcar a la ambulancia y trasladarla hasta un taller para poder reemplazar el dispositivo sustraído.

El jefe de Bomberos, Esteban Cárdenas, también se pronunció y mostró su indignación ante este hecho. Resaltó que estos actos comprometen la misión del Cuerpo de Bomberos de salvar vidas.

Señaló que mientras el personal “cumple su labor con el mayor compromiso, la delincuencia afecta nuestros bienes, poniendo en total riesgo la vida de la ciudadanía a la que servimos”.

📌 #COMUNICADO | Informamos a la ciudadanía que durante la atención de una emergencia en el sur de Quito, una de nuestras ambulancias fue afectada por un acto delictivo que la dejó fuera de servicio.



❌ Rechazamos estas acciones que ponen en riesgo la atención a la ciudadanía.… pic.twitter.com/qSTc8ccDqi — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 17, 2025

Te recomendamos