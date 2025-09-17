Quito registró lluvias de variable intensidad la tarde de este miércoles 17 de septiembre de 2025. En algunos sectores, las precipitaciones estuvieron acompañadas con tormentas eléctricas.

La lluvia vuelve a Quito

Las lluvias vuelven a Quito de a poco. Este miércoles, se reportaron lluvias en varios sectores de la capital, en el norte, centro, sur y sus valles.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que las precipitaciones se intensificaron a partir de las 15:30, tanto en Quito, como en otros puntos de la cordillera oriental, este de la Amazonía y norte del Litoral.

#MonitoreoSatelitalEc 🛰️| Miércoles 17/09 (15:30): Lluvias con tormentas dispersas en la cordillera oriental, este de la Amazonía y norte del Litoral, continuarán hasta la noche, incidiendo ocasionalmente en la Sierra. 🌧️⛈️



🟠Advertencia 53 VIGENTE: https://t.co/5GR6Pqg1DL pic.twitter.com/lnn6BtOiAF — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) September 17, 2025

En Quito, las lluvias se concentraron en el lado oriental, como en sectores como Sangolquí, Lumbisí, Tumbaco y Pifo.

Precipitaciones continuarán durante la noche

La entidad prevé que las lluvias continuarán hasta la noche, incidiendo de forma ocasional en la Sierra.

Para el resto de este miércoles y la madrugada del jueves, el Inamhi pronosticó temperaturas mínimas de entre 8 y 12 °C, con cielos nublados. Se esperan lloviznas y tormentas aisladas en el norte, centro y sur de Quito.

#PronósticoPichincha | Miércoles, 17 de septiembre: Cielo parcial nublado a nublado, presencia de lluvia en horas de la tarde y posibles tormentas eléctricas aisladas.

Radiación entre "Alta y Muy alta" 🧢🕶

Tome precauciones☔ pic.twitter.com/hEfgwS1s5u — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) September 17, 2025

COE de Quito solicitó tomar precauciones

Los servicios de emergencias no reportaron ninguna novedad esta tarde a causa de las lluvias, sin embargo, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano solicitó a la ciudadanía tomar precauciones:

Evita zonas propensas a deslizamientos o inundaciones

Asegura techos, canaletas, desagües y estructuras temporales

techos, canaletas, desagües y estructuras temporales No te refugies bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas

durante tormentas Prepara tu plan de emergencia familiar y establece puntos de encuentro seguros

Si conduces recuerda encender las luces y mantener una mayor distancia; la calzada mojada dificulta el frenado.

Lluvias se extenderán en varias provincias de Ecuador

El Inamhi advirtió que las lluvias de intensidad variable se intensificarán en varias provincias de Ecuador.

Entre el miércoles 17 y el domingo 21 de septiembre, la entidad informó que las precipitaciones se concentrarán en: Carchi, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morosona Santiago, Orellana, Bolívar y Esmeraldas.

En la región Interandina se esperan hasta 41 milímetros de agua por día; mientras que en la Amazonía, 54 mm/día.

