La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), a través de su filial de la Universidad Central del Ecuador, realizó una movilización por las calles de Quito, la tarde de este martes 16 de septiembre de 2025.

Estudiantes se movilizaron por las calles de Quito en rechazo al incremento del precio del diésel

Los estudiantes universitarios se convocaron a partir de las 16:00 en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador (UCE), en el centro norte de Quito.

Un grupo de más de cien personas comenzó el recorrido en la av. América; luego, caminaron hacia la av. Pérez Guerrero hasta llegar al Puente del Guambra.

En el sector de la Caja del Seguro se sumó un segundo bloque de otras organizaciones, entre ellas, de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Marcha continuó hasta el centro de Quito

Los ciudadanos continuaron la movilización por la av. 10 de Agosto, pasaron los parques El Ejido y La Alameda e ingresaron al centro de la capital.

Alrededor de las 17:20, los estudiantes llegaron al Centro Histórico con consignas en contra del Gobierno, banderas, silbatos y canciones.

El objetivo de la marcha era llegar hasta el Palacio de Carondelet, para, de forma simbólica, tomarse la Plaza Grande.

Sin embargo, miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas cercaron las calles aledañas al Palacio de Gobierno con vallas metálicas.

Incidentes en la calle Espejo

Debido a los cierres viales, algunos manifestantes decidieron continuar hacia la Plaza de Santo Domingo.

A las 17:30, otro grupo de ciudadanos registraron los primeros enfrentamientos con la Policía en la calle Espejo.

Los manifestantes forzaron las seguridades para acceder a Carondelet y arrojaron piedras a los uniformados.

La Policía Nacional comenzó a desplegar bombas lacrimógenas y tronadores para persuadir a los manifestantes, alrededor de las 17:40.

Los gendarmes obligaron a retroceder a los ciudadanos con motocicletas; durante unos minutos, los enfrentamientos escalaron. Una mujer resultó con heridas en su cabeza.

De a poco, los estudiantes abandonaron las calles, hasta que, finalmente, a las 18:15, la Policía comenzó a retirarse.

Centro Histórico tuvo cierres viales

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó de cierres en varias calles, entre ellas: Guayaquil, Espejo, Sucre, Rocafuerte, Chile, Mejía, Bolívar, 24 de Mayo, Venezuela y Benalcázar.

Las vías se habilitaron conforme avanzó la movilización.

Eliminación del subsidio al diésel

La movilización reunió a personas en contra de la reciente eliminación del subsidio al diésel.

El presidente Daniel Noboa firmó un decreto ejecutivo el viernes 12 de septiembre con el que le puso fin a la entrega de 1 100 millones de dólares anuales a este subsidio.

Anunció 18 medidas de compensación temporales para transportistas y agricultores afectados por la decisión.

Esto, llevo a que ciudadanos se movilizaran por vías del Ecuador. Las zonas con mayores novedades fueron Carchi, Otavalo y ciertos puntos de Pichincha.

La mayoría de las protestas redujeron su intensidad la noche de este martes, tras conseguir acuerdos entre autoridades del Gobierno y los transportistas.

Noticia en desarrollo…

