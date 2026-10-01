Horarios del Pico y placa en Quito para este jueves 1 de octubre de 2026

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Antes de movilizarse por Quito este jueves 1 de octubre de 2026, los conductores deben revisar el último dígito de la placa de su vehículo. La restricción corresponderá a las placas terminadas en 7 y 8.

El pico y placa se aplicará en dos momentos del día. Los automotores afectados podrán circular durante las horas intermedias y después de que finalice la segunda franja.

Pico y placa durante la mañana y la tarde

El primer horario comenzará a las 06:00 y terminará a las 09:30. La medida volverá a regir desde las 16:00 hasta las 20:00.

Entre las 09:30 y las 16:00, los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 podrán movilizarse sin esta limitación. También tendrán libre circulación después de las 20:00.

Así se determina el día de restricción

El calendario semanal distribuye dos terminaciones de placas para cada jornada laboral. Los lunes corresponden al 1 y 2; los martes, al 3 y 4; los miércoles, al 5 y 6; los jueves, al 7 y 8; y los viernes, al 9 y 0.

Para las motocicletas se utiliza el último número de la placa, sin considerar la letra final. La medida no rige durante los fines de semana ni en los feriados nacionales.

🚨 #AMTInforma | ¡Ponte pilas!



💁 Recuerda, hoy miércoles, la medida “Pico y Placa” se mantiene con normalidad.



Respeta las normas de tránsito y evita sanciones.



🚘 Con cultura vial

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Multas por circular en horario restringido

Incumplir el pico y placa genera una multa equivalente al 15% de un salario básico unificado. La sanción aumenta al 30% en caso de reincidencia y llega al 50% desde una segunda reincidencia.

La normativa municipal prohíbe retener los vehículos por esta infracción. También permite reemplazar total o parcialmente la multa económica por horas de trabajo comunitario.

Vehículos que están exceptuados

La restricción no se aplica a vehículos de emergencia, transporte público, transporte escolar e institucional y otros automotores contemplados en la normativa.

También existen excepciones para vehículos conducidos por personas adultas mayores y aquellos vinculados con la movilización de personas con discapacidad.

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