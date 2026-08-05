Estos son los horarios del pico y placa en Quito para este miércoles 5 de agosto

Los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 no podrán circular en Quito durante determinados horarios de este miércoles 5 de agosto de 2026.

La restricción se mantendrá en dos franjas: desde las 06:00 hasta las 09:30 y entre las 16:00 y las 20:00. Fuera de esos periodos, los automotores afectados podrán movilizarse con normalidad.

Placas que tienen restricción este miércoles por el pico y placa en Quito

El último dígito de la placa determina el día en que cada vehículo debe cumplir la medida. Para este miércoles, la limitación corresponde a las placas terminadas en 5 y 6.

En el caso de las motocicletas, se toma como referencia el último número de la placa, sin considerar la letra final.

¿Cómo funciona el pico y placa durante la semana?

El calendario establecido para Quito se distribuye así:

Lunes: placas terminadas en 1 y 2.

Martes: placas terminadas en 3 y 4.

Miércoles: placas terminadas en 5 y 6.

Jueves: placas terminadas en 7 y 8.

Viernes: placas terminadas en 9 y 0.

La medida no se aplica durante los sábados, domingos y feriados. El Municipio de Quito recomienda revisar el calendario antes de iniciar un recorrido.

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💁 Recuerda, hoy martes, la medida “Pico y Placa” se mantiene con normalidad.



Respeta las normas de tránsito y evita sanciones.



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Multas por incumplir el pico y placa

Los conductores que circulen durante las franjas restringidas se exponen a una multa equivalente al 15% de un salario básico unificado.

La sanción aumenta al 30% en caso de reincidencia y alcanza el 50% desde una segunda reincidencia. La normativa vigente prohíbe la retención del vehículo por esta infracción y permite sustituir la multa por trabajo comunitario.

Vehículos exceptuados de la medida

La restricción no incluye a los vehículos de emergencia, transporte público, transporte escolar e institucional, automotores oficiales contemplados en la normativa y aquellos relacionados con personas adultas mayores o con discapacidad.

Los conductores deben portar la licencia y la matrícula vigentes durante sus desplazamientos.

Pico en placa en Quito este miércoles 5 de agosto; preguntas frecuentes

¿Qué placas no podrán circular en Quito este miércoles 5 de agosto? La restricción corresponde a los vehículos cuyas placas terminan en 5 y 6.

En las motocicletas se toma en cuenta el último número de la placa, sin considerar la letra final. ¿Cuáles son los horarios del pico y placa este miércoles? La medida se aplicará desde las 06:00 hasta las 09:30 y entre las 16:00 y las 20:00.

Fuera de esas franjas, los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 podrán circular con normalidad. ¿Cómo funciona el calendario semanal del pico y placa en Quito? Los lunes tienen restricción las placas terminadas en 1 y 2; los martes, 3 y 4; los miércoles, 5 y 6; los jueves, 7 y 8; y los viernes, 9 y 0.

La medida no se aplica durante sábados, domingos y feriados. ¿Cuál es la multa por incumplir el pico y placa? La primera infracción se sanciona con una multa equivalente al 15% de un salario básico unificado.

La sanción aumenta al 30% en caso de reincidencia y al 50% desde una segunda reincidencia. La normativa no permite retener el vehículo por esta infracción. ¿Qué vehículos están exentos del pico y placa? La restricción no se aplica a vehículos de emergencia, transporte público, transporte escolar e institucional ni a los automotores oficiales contemplados en la normativa.

También existen excepciones para vehículos relacionados con personas adultas mayores o con discapacidad.

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