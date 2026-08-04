Horarios del pico y placa en Quito para este martes 4 de agosto

Los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 tendrán restricción para circular en Quito este martes 4 de agosto de 2026 por el pico y placa. La medida se aplicará en dos franjas horarias: de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00.

Objetivo del pico y placa en Quito

El pico y placa busca regular el tránsito durante las horas de mayor demanda.

Por lo tanto, los conductores deben revisar el último número de la placa antes de movilizarse y planificar rutas u horarios alternativos.

Placas con restricción este martes

La restricción del martes corresponde a los automóviles y motocicletas cuyo último dígito de la placa sea 3 o 4.

🚨 #AMTInforma | ¡Ponte pilas!



💁 Recuerda, hoy lunes, la medida “Pico y Placa” se mantiene con normalidad.



Respeta las normas de tránsito y evita sanciones.



🚘 Con cultura vial

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Fuera de las franjas establecidas, estos vehículos podrán circular con normalidad. Además, la medida no se aplica durante los fines de semana.

Calendario semanal del pico y placa

El esquema se distribuye de la siguiente manera:

Lunes: placas terminadas en 1 y 2 .

. Martes: placas terminadas en 3 y 4 .

. Miércoles: placas terminadas en 5 y 6 .

. Jueves: placas terminadas en 7 y 8 .

. Viernes: placas terminadas en 9 y 0.

Los horarios permanecen establecidos de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00, según la información difundida por el Municipio de Quito.

Multa por incumplir la restricción

Circular durante el horario restringido constituye una infracción grave. La primera sanción equivale al 15% de un salario básico unificado; en caso de reincidencia, asciende al 30%, y desde una segunda reincidencia alcanza el 50%.

La normativa vigente prohíbe retener los vehículos por incumplir el pico y placa. Además, permite sustituir total o parcialmente la multa por trabajo comunitario, con una equivalencia de una hora por cada 10 dólares de sanción.

Documentos necesarios para conducir

Los conductores deben portar la licencia y la matrícula vigentes. Para renovar una licencia, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) solicita generar la orden de pago, cancelar el valor, obtener un turno y acudir a la agencia seleccionada con la documentación requerida.

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