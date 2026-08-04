Horarios del pico y placa en Quito para este martes 4 de agosto

Los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 tendrán restricción para circular en Quito este martes 4 de agosto de 2026 por el pico y placa. La medida se aplicará en dos franjas horarias: de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00.
El pico y placa busca regular el tránsito durante las horas de mayor demanda.
Por lo tanto, los conductores deben revisar el último número de la placa antes de movilizarse y planificar rutas u horarios alternativos.
La restricción del martes corresponde a los automóviles y motocicletas cuyo último dígito de la placa sea 3 o 4.
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💁 Recuerda, hoy lunes, la medida “Pico y Placa” se mantiene con normalidad.
Respeta las normas de tránsito y evita sanciones.
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Fuera de las franjas establecidas, estos vehículos podrán circular con normalidad. Además, la medida no se aplica durante los fines de semana.
El esquema se distribuye de la siguiente manera:
Los horarios permanecen establecidos de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00, según la información difundida por el Municipio de Quito.
Circular durante el horario restringido constituye una infracción grave. La primera sanción equivale al 15% de un salario básico unificado; en caso de reincidencia, asciende al 30%, y desde una segunda reincidencia alcanza el 50%.
La normativa vigente prohíbe retener los vehículos por incumplir el pico y placa. Además, permite sustituir total o parcialmente la multa por trabajo comunitario, con una equivalencia de una hora por cada 10 dólares de sanción.
Los conductores deben portar la licencia y la matrícula vigentes. Para renovar una licencia, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) solicita generar la orden de pago, cancelar el valor, obtener un turno y acudir a la agencia seleccionada con la documentación requerida.