Estos son los horarios del Pico y placa en Quito para el martes 11 de agosto

El Pico y placa volverá a aplicarse en Quito este martes 11 de agosto de 2026, después de la libre circulación establecida durante el feriado por el Primer Grito de Independencia.

La restricción corresponderá a los automóviles y motocicletas cuyas placas terminen en 3 y 4. Los controles comenzarán a las 06:00, una vez concluido el descanso obligatorio del lunes 10 de agosto.

Horarios del Pico y placa este martes en Quito

La limitación vehicular se aplicará durante dos periodos:

De 06:00 a 09:30.

De 16:00 a 20:00.

Entre las 09:30 y las 16:00, los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 podrán circular. También tendrán libre movilidad después de las 20:00.

Placas que tendrán restricción

El último número de la placa determina el día en que cada vehículo debe cumplir la medida. Para las motocicletas se considera el último dígito numérico, sin tomar en cuenta la letra final.

🚨 #AMTInforma | ¡Ponte pilas!



💁 Recuerda, hoy viernes, la medida “Pico y Placa” se mantiene con normalidad.



Respeta las normas de tránsito y evita sanciones.



🚘 Con cultura vial

☀️ #QuitoRenace pic.twitter.com/BV8rOxOM8I — AMTQuito (@AMT_Quito) August 7, 2026

La restricción se ejecuta dentro del perímetro urbano delimitado para el Pico y placa. El lunes 10 de agosto no se aplicará debido al feriado, pero retomará su funcionamiento habitual desde la mañana del martes.

Calendario semanal del Pico y placa

El esquema vigente de la Agencia Metropolitana de Tránsito distribuye las placas de esta manera:

Lunes: placas terminadas en 1 y 2.

Martes: placas terminadas en 3 y 4.

Miércoles: placas terminadas en 5 y 6.

Jueves: placas terminadas en 7 y 8.

Viernes: placas terminadas en 9 y 0.

Los sábados, domingos y feriados existe libre circulación vehicular durante las 24 horas.

Multas por incumplir la restricción

La primera infracción genera una multa equivalente al 15% de un salario básico unificado. Con el valor vigente en 2026, la sanción corresponde a 72,30 dólares.

En una segunda falta, la multa asciende al 30%, es decir, 144,60 dólares. Desde una tercera infracción, el valor alcanza el 50% del salario básico, equivalente a 241 dólares.

Los vehículos no deben ser retenidos por incumplir el Pico y placa. La normativa también permite sustituir total o parcialmente la multa económica por trabajo comunitario.

Pico y placa en Quito este martes; preguntas frecuentes

❓¿Qué placas tienen Pico y placa en Quito este martes 11 de agosto? La restricción corresponderá a los vehículos cuyas placas terminen en 3 y 4.

En el caso de las motocicletas, se considera el último número de la placa, sin tomar en cuenta la letra final. ❓¿Cuáles son los horarios del Pico y placa este martes? La medida se aplicará de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00.

Entre las 09:30 y las 16:00, así como después de las 20:00, los vehículos afectados podrán circular con normalidad. ❓¿Por qué vuelve el Pico y placa el martes 11 de agosto? La restricción estuvo suspendida el lunes 10 de agosto por el feriado del Primer Grito de Independencia.

Una vez concluido el descanso obligatorio, el esquema retomará su funcionamiento habitual desde la mañana del martes. ❓¿Cómo funciona el calendario semanal del Pico y placa en Quito? Los lunes tienen restricción las placas terminadas en 1 y 2; los martes, 3 y 4; los miércoles, 5 y 6; los jueves, 7 y 8; y los viernes, 9 y 0.

Los sábados, domingos y feriados existe libre circulación durante todo el día. ❓¿Cuáles son las multas por incumplir el Pico y placa? La primera infracción genera una multa de 72,30 dólares; la segunda, de 144,60 dólares; y desde una tercera falta, de 241 dólares.

La normativa establece que el vehículo no debe ser retenido por esta infracción y permite sustituir total o parcialmente la multa por trabajo comunitario.

Te recomendamos