Horarios del pico y placa en Quito para este martes 29 de septiembre

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Los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 tendrán restricción para circular en Quito este martes 15 de septiembre de 2026. La medida del Pico y placa se aplicará en dos franjas durante la mañana y la tarde.
El Pico y placa estará vigente de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. Entre ambos periodos, los automotores afectados podrán movilizarse sin esta limitación.
La restricción se determina mediante el último número de la placa. Este martes deberán cumplirla los automóviles cuyas matrículas finalicen en 3 y 4.
Para las motocicletas se considera el último dígito numérico de la placa, sin tomar en cuenta la letra ubicada al final.
🚨 #AMTInforma | ¡Ponte pilas!— AMTQuito (@AMT_Quito) September 11, 2026
💁 Recuerda, hoy viernes, la medida “Pico y Placa” se mantiene con normalidad.
Respeta las normas de tránsito y evita sanciones.
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La primera franja comenzará a las 06:00 y terminará a las 09:30. La restricción volverá a activarse a las 16:00 y concluirá a las 20:00.
Después de esa hora, todos los vehículos podrán circular sin esta limitación. El esquema se aplica de lunes a viernes, mientras que los fines de semana y feriados existe libre circulación.
La distribución semanal se mantiene de la siguiente manera:
El calendario también se aplica a las motocicletas, de acuerdo con el último número de su placa.
Circular durante las franjas restringidas genera una multa equivalente al 15% del salario básico unificado en la primera infracción. Con el valor vigente en 2026, la sanción corresponde a 72,30 dólares.
En caso de reincidencia, la multa asciende al 30%, equivalente a 144,60 dólares. Desde una tercera infracción, alcanza el 50% del salario básico, es decir, 241 dólares.
Los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 tendrán restricción por el Pico y placa.
En el caso de las motocicletas, se toma en cuenta el último dígito numérico de la placa, sin considerar la letra final.
La restricción se aplicará de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00.
Entre ambas franjas, los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 podrán circular sin esta limitación.
Los lunes tienen restricción las placas terminadas en 1 y 2; los martes, 3 y 4; los miércoles, 5 y 6; los jueves, 7 y 8; y los viernes, 9 y 0.
El esquema también se aplica a las motocicletas.
No. El esquema se aplica de lunes a viernes.
Los fines de semana y feriados existe libre circulación respecto de esta medida.
La primera infracción genera una multa de 72,30 dólares. En caso de reincidencia, la sanción sube a 144,60 dólares.
Desde una tercera infracción, la multa alcanza los 241 dólares.