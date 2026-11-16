Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

Un hombre de aproximadamente 50 a 55 años murió en los exteriores de la estación Marín Central, en el centro de Quito. El hallazgo ocurrió la madrugada de este lunes 16 de noviembre de 2026, en la intersección de la avenida Pichincha y la calle Chile, en el circuito Centro Histórico, distrito Manuela Sáenz.

La alerta llegó al sistema de emergencias ECU 911. Cerca de las 01:25, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y encontraron al hombre tendido boca abajo junto a la calzada.

Personal de seguridad de la estación también intervino en el procedimiento. Según el informe policial, un guardia observó al ciudadano durante la noche del domingo 15 de noviembre, cerca de las 20:30. El trabajador intentó comunicarse con él, pero no obtuvo respuesta. Luego verificó la situación con otros integrantes del equipo de seguridad y comprobaron que el hombre no presentaba signos vitales.

Hombre no tenía documentos de identificación

El informe policial describe a la víctima como un hombre sin identificación y de aproximadamente 50 años. El parte también señala que el ciudadano habitaba en la calle.

Al momento del hallazgo vestía un buzo rojo, pantalón plomo y zapatos cafés. Los agentes realizaron una inspección ocular técnica en el sitio para establecer las condiciones en las que ocurrió el fallecimiento.

Durante las primeras diligencias, los equipos policiales no encontraron heridas visibles ni señales de violencia en el cuerpo. Este resultado no determina por sí solo la causa de la muerte, que permanece bajo investigación.

Criminalística y Dinased acudieron al lugar

Tras la alerta, la Policía Nacional coordinó las diligencias con personal especializado. Agentes de Criminalística y de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased) participaron en el procedimiento.

El Cuerpo de Bomberos de Quito también acudió a la estación y confirmó que el hombre no presentaba signos vitales.

El personal de Medicina Legal realizó el procedimiento para retirar el cuerpo de la escena. Después, los restos ingresaron al anfiteatro de Quito para las pericias correspondientes.

Necropsia permitirá establecer la causa de muerte

La necropsia constituye una de las diligencias pendientes para determinar qué provocó el fallecimiento. Los análisis también forman parte del proceso para establecer la identidad del ciudadano, pues las autoridades no contaban con documentos personales al momento del hallazgo.

Hasta el momento, la Policía no confirmó las circunstancias exactas de la muerte. Tampoco existe una causa oficial del fallecimiento.

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