Expertos dan cinco claves para una reactivación efectiva en Quito

Evelyn Jácome

La paz regresó a las calles, pero la huella que dejó la paralización aún es visible.

El Municipio ingresó con su maquinaria pesada para retirar los troncos, las llantas quemadas y los escombros que bloquearon las vías de la capital durante los 18 días que duró la protesta. Ahora el reto para el alcalde Santiago Guarderas es impulsar la reactivación para que la ciudad supere la crisis que se agravó durante las manifestaciones.

El Gobierno local calcula pérdidas que superan los USD 20 millones solo en lo que tiene que ver con daños al espacio público, parques, transporte municipal y sector turístico, según un primer balance que dio a conocer la semana del 4 de julio.

A eso se suma la pérdida del sector privado. En comercio y servicios, las empresas calculan que dejaron de percibir cerca de USD 450 millones, según la Cámara de Comercio de Quito.

Este Diario consultó a cinco expertos en distintas ramas para que den luces sobre cuáles son los aspectos que el Alcalde, dentro de sus competencias, debe tomar en cuenta para conseguir una verdadera revitalización de Quito.

Todos coinciden en que además de priorizar lo productivo, se debe recuperar la identidad del quiteño y el cariño por su ciudad.

‘Es urgente impulsar el turismo interno’

Raúl García, Presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha.

Este es el momento para que la Alcaldía trabaje de la mano con los establecimientos turísticos medianos y pequeños. Debe entender que muchos de ellos están endeudados y que durante los 18 días no obtuvieron ningún ingreso. El Municipio debe buscar la forma de apoyarlos. Una opción podría ser bajar los costos de las patentes de operación, o disminuir algún porcentaje de los prediales. Debe iniciar una campaña fuerte no solo para que vengan personas de otras ciudades, sino para que los propios quiteños visitemos la ciudad y reactivemos la economía.

‘Presupuesto para embellecer la ciudad’

Vicente Albornoz, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDLA.

Una de las áreas donde más puede ayudar el Alcalde es en mejorar el ambiente de la ciudad, el optimismo. Actualmente, en Quito hay una dosis grande de pesimismo. Para trabajar en ello, es indispensable arreglar la ciudad. Embellecerla. Por lo tanto, debería destinar una dosis importante del presupuesto en limpiar la ciudad, arreglar sus parques, calles, bulevares. El estado de la urbe tiene un impacto enorme en la ciudadanía. Otra opción es buscar alianzas con la empresa privada. Es fundamental hacer que los quiteños se sientan parte de una comunidad.

‘Modos alternativos de movilidad’

Cristóbal Buendía, Observatorio de la movilidad.

Esos 18 días nos enseñaron la importancia de contar con transporte público. Prácticamente fue el transporte municipal el único que sirvió a la ciudad y eso nos dice mucho de lo que está pasando en Quito. El Municipio debe impulsar el transporte alternativo, fomentar los parqueaderos para bicicletas en instituciones públicas y privadas donde haya gran afluencia. Una buena opción es crear algún tipo de incentivo o reconocimiento a las empresas donde se impulse el transporte sustentable de empleados y clientes. Quizás buscar un beneficio tributario. Y empezar a pensar en el peatón.

‘Hay que dar a conocer lo bueno’

Gustavo Durán, Urbanista y profesor de la Flacso.

La falta de horizonte que tiene la ciudad no tiene que ver solo con el paro. Ya antes había falta de liderazgo y gestión. Sin embargo, el Alcalde podría aprovechar el tiempo que le queda y hacer un proceso de relanzamiento de algún proyecto positivo que le devuelva la alegría a la ciudad. Sin duda estoy hablando del Metro. Ese proyecto tiene una gran capacidad de convocatoria y articulación, no solo en cuanto a movilidad, sino otros elementos como la economía urbana, mercado de suelo, lo que ayudará a la dinamización comercial y productiva de Quito. Y concentrarse en que todo funcione.

‘Momento de facilitar la tramitología’

Patricio Alarcón, Expresidente de la Cámara de Comercio.

Este es el momento para incentivar a la empresa privada a invertir. El sector comercial está fuertemente golpeado y desde la autoridad se podría empezar a pensar en medidas para ayudar a sobreponerse. Por ejemplo, en la zona industrial, se podría no cobrar el 1,5 por mil o hacer algún ajuste al impuesto predial. Urge agilitar la tramitología para que la gente se motive a invertir. Por ejemplo, no pueden ser todos los obstáculos que se presentan para construir. Pasan meses, a veces años, hasta conseguir todos los permisos. Eso no puede continuar. Hay que facilitar todos esos procesos.