Este es esquema de Pico y placa que regirá en Quito hasta el 16 de enero

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la semana desde este lunes 10 de enero del 2022 está vigente en Quito la resolución del Pico y placa, que restringe la movilización de vehículos particulares en la capital.

La medida, dispuesta por el Municipio, prohíbe la circulación de los automotores según el último dígito de la placa, bajo el siguiente esquema:

Lunes 10 de enero: No circulan las placas terminadas en 1 y 2.

Martes 11 de enero: No deben salir las placas que finalizan en 3 y 4.

Miércoles 12 de enero: Prohibidas de circular las placas 5 y 6.

Jueves 13 de enero: No circulan las placas finalizadas en 7 y 8.

Viernes 14 de enero: No deben transitar las placas que acaban en 9 y 0.

Sábado 15 de enero: Se libera el tránsito.

Domingo 16 de enero: No hay restricción.

La AMT recordó a los usuarios que el Pico y placa se aplica en dos horarios, desde las 06:00 hasta las 09:30 y desde las 16:00 hasta las 21:00. Después de esos horarios, todos los automotores pueden circular.

Límites

La medida restrictiva del Pico y placa aplica en la zona urbana de Quito por lo que en los valles la resolución no tiene vigencia.

El área en donde se aplica la prohibición es:

Sur: Avenida Morán Valverde (vía sin restricción).

Norte: Comprende hasta la calle de los Narcisos (vía sin restricción de circulación) intersección con la avenida Córdova Galarza (redondel sector Escuela Superior de Policía) que luego pasa a unirse con la av. Simón Bolívar (redondel

Villorita).

Este: Toda la avenida Simón Bolívar (vía sin restricción de circulación).

Oeste: Tiene restricción toda la avenida Mariscal Sucre, hasta unirse con la av. Córdova Galarza (vía sin restricción) hasta la calle de los Narcisos.

Multas

En Quito, los conductores que infringen el Pico y placa serán multados y además se les retendrá el vehículo. Con el aumento del salario básico a USD 425, existe un ajuste a la cifra que quienes irrespetan la medida deberán pagar:

Las multas previstas son USD 63,75 (15% del salario básico unificado –SBU de USD 425) para las personas que violan la medida por primer vez, USD 10625 (25% del SBU) a quienes irrespetan el Pico y placa por segunda ocasión y deberán pagar USD 212,50 (50% del SBU) a los ciudadanos que inobservan la resolución en una tercera vez.

Excepciones

Solo los vehículos oficiales del Presidente y Vicepresidente, Cuerpo Diplomático y Consular acreditado ante el Gobierno, así como el transporte de personas con discapacidades o conducidos por personas de la tercera edad, de emergencias, transporte colectivo de personas, transporte comercial rural y vehículos 100% eléctricos o de cero emisiones podrán circular pese al Pico y placa

La AMT recordó a los conductores que no existe vigencia de salvoconductos para el Pico y placa en Quito.