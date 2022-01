Los contagios de covid-19 mantienen el ritmo en Ecuador

Redacción EL COMERCIO (I)

Los casos de personas con covid-19 en Quito (con el mayor número de contagios desde el inicio de la pandemia) no bajan de intensidad. Tampoco lo hacen los quiteños, que este fin de semana mantuvieron actividades en zonas públicas.

En cuanto a los contagios, los registros hablan de un ritmo sostenido. El martes pasado hubo 480 nuevos casos. El miércoles se presentaron 311; el jueves, 456; el viernes, 239, y el sábado, 415. El acumulado en Quito, si se cuenta desde marzo de 2020, llega ya a 190 254 personas.

Para comparar, en Guayaquil la cifra acumulada es de 59 535. Aunque el número de contagios nuevos es mucho mayor. El martes pasado había 129 casos más que el día anterior. Para el miércoles la cifra saltó a 1 417; el jueves, a 1 062; el viernes, a 188, y el sábado, a 982. Son todas cifras del Ministerio de Salud Pública.

Este disparo de casos en Guayaquil quizá fue lo que hizo que este fin de semana sitios normalmente muy visitados por los guayaquileños tuvieran poca afluencia. Eso pasó, por ejemplo, en el Malecón y la av. 9 de Octubre, en el centro. Algo similar se vivió en el norte, en sitios como La Atarazana, Urdenor y La Garzota.

En Quito, el asunto fue distinto. El sábado, este Diario recorrió calles del norte de Quito y comprobó que hubo afluencia de personas en las avenidas Amazonas, Patria, Naciones Unidas, a lo largo del ciclopaseo, en el Parque Bicentenario…

Lo mismo se vio en la calle García Moreno, junto a la Plaza Grande, en el Centro Histórico. Hubo adultos y niños que participaban de eventos religiosos y artísticos. También en El Tejar hubo concurrencia de personas. En cambio, en otras calles del Centro, en especial de San Roque, no hubo presencia masiva de personas.

Las cámaras del ECU-911 también dieron cuenta de que el movimiento en Quito, en general, se mantuvo. Se observaron grupos de personas en calles, parques, plazas, paradas de buses y en fiestas y reuniones.

El reporte del ECU-911 indica que el sábado se reportaron 103 aglomeraciones en Quito. Es más que lo registrado los sábados de Navidad y Año Nuevo. El 25 de diciembre hubo 99 casos, y el 1 de enero, 42. Claro, son fechas en las que la ciudadanía sale de la capital o se recoge en sus casas tras las fiestas y cenas.

Pero si se compara con sábados más “normales”, se ve que el número de aglomeraciones no ha variado mucho. El 11 de diciembre del año pasado hubo 81 y el 18 de diciembre, 111.

La gente también salió a vacunarse y a buscar sitios donde hacerse las pruebas PCR. Sobre lo primero, se vio buena afluencia el fin de semana en el coliseo de la Universidad Central y en el Centro Deportivo Metropolitano Iñaquito, por ejemplo.

En esta página le detallamos dónde están los centros de vacunación para esta semana en Quito. Para saber los de otras ciudades, puede ingresar al link: https://bit.ly/3F8qqHh/.

En cambio, para saber los centros del Ministerio donde hacerse pruebas PCR puede ver el link: https://bit.ly/3r3yvZ2/. En esos sitios, las pruebas son gratuitas, pero deben estar pedidas por un médico, que puede ser el mismo del centro de triaje. Este Diario ha corroborado que en tales lugares, la alta afluencia hace que se deban entregar turnos.

La Prefectura desarrolla también una campaña en la plaza De la República, la Villa Flora y Carapungo, para hacer test (de 08:00 a 16:00) a un costo de USD 4. En el sistema privado, la toma de pruebas es libre y el límite del costo es de USD 45,08.

De su parte, el Municipio de Quito recordó a la ciudadanía que la capital está en alerta naranja. Pero si las cifras no se contienen, se puede pasar a la roja, que implica más reducciones de aforos y prohibiciones de actividades, entre otras medidas.

Lugares de vacunación en Quito

NORTE

• Centro Deportivo Metropolitano Iñaquito

• Coliseo de Calderón

• Centro Comercial Condado Shopping *

• Coliseo de la Universidad Central del Ecuador

• UTE Campus Rumipamba

• Registro Civil Naciones Unidas

• Centro de Salud (C.S.) Pacto

• Hospital Básico Nanegalito

• C. S. Carapungo 2

• C. S. Guayllabamba

• C. S. Pomasqui

• Colegio Alfonso del Hierro

• Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor.

CENTRO

• Registro Civil San Blas Centro

• C. S. Puengasí 1

• C. S. La Tola

• C. S. Jardín del Valle

• C. S. San Juan Quito

• C. S. Libertad B

• C. S. Toctiuco

• C. S. Centro Histórico

• C. S. El Panecillo

• C. S. La Vicentina**

• C. S. San Juan Independencia

• C. S. La Libertad A

• C. S. Gangotena Posse Casa Cuna

• C. S. Obrero Independiente

• C. S. Nueva Aurora

• C. S. La Ermita

• C. S. El Placer

• C. S. Puengasí 2

• C. S. San José de Monjas

• Pichincha Humana (Plaza de la República)

SUR

• Centro Comercial el Recreo *

• C. S. Aída León

• C. S. Atahualpa

• C. S. Chiriyacu Alto

• C. S. El Carmen

• Mercado Mayorista (El Carmen)

• C. S. Ferroviaria Alta

• C. S. Ferroviaria Baja

• C. S. Gatazo

• C. S. Hierba Buena 1

• C. S. Hierba Buena 2

• C. S. Jesús del Gran Poder

• C. S. La Argelia

• C. S. La Forestal

• C. S. La Isla Solanda

• C. S. La Magdalena

• C. S. La Raya

• C. S. Lloa

• C. S. Lucha de los Pobres

• C. S. Luluncoto

• C. S. Oriente Quiteño

• C. S. Pío XII

• C. S. Promoción Familiar

• C. S. Quito Sur

• C. S. Santa Bárbara

• C. S. Tarqui

• C. S. Turubamba

• C. S. Unión de Ciudadelas

• C. S. Chimbacalle

• C.C. Quicentro Sur *

• C. S. Asistencia Social

• C. S. Buenaventura

• C. S. Caupichu

• C. S. Chillogallo

• C. S. Ciudadela Ibarra

• C. S. El Blanqueado

• C. S. El Tránsito

• C. S. Guamaní

• C. S. La Ecuatoriana

• C. S. La Inmaculada

• C. S. La Victoria Central

• C. S. Martha Bucaram

• C. S. Matilde Álvarez

• C. S. Pueblo Unido

• C. S. San Luis

• C. S. El Rocío

• C. S. San Martín de Porres

• C. S. Santa Cruz

VALLE

• C. S. Alangasí

• Centro Especializado de Rehabilitación Integral (CERI Conocoto)

• C. S. Amaguaña

• C. S. Cuendina

• C. S. El Tingo

• C. S. Guangopolo

• C. S. La Merced

• C. S. Píntag

• C. S. Tolontag

• C. S. Tipo A Yaruquí

• C. S. Checa

• C. S. Cumbayá

• C. S. El Quinche

• C. S. Lumbisí

• C. S. Mangahuantag

• C. S. Pifo

• C. S. Puembo

• C. S. Tababela

• Hospital Alberto Correa Cornejo (Yaruquí)

• C. S. Tumbaco

• GAD de Amaguaña

• Infocentro Alangasí

• Hospital Nueva Aurora Luz Elena Arismendi

• Aeropuerto (3er. piso del Quito Airport Center)

*10:00 a 16:00

** 07:30 a 15:00