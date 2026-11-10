Emaseo recolectó más de 24 toneladas de ‘tereques’ en siete sectores de Quito

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

La jornada de recolección de residuos voluminosos del domingo 8 de noviembre de 2026 permitió retirar 24,22 toneladas de tereques en distintos puntos de Quito. La actividad incluyó recorridos por varios barrios y la recepción de objetos en dos centros de operaciones, donde los ciudadanos también pudieron entregar directamente los artículos que ya no utilizan.

Del total recolectado, 16,12 toneladas correspondieron a los sectores intervenidos en los barrios y otras 8,1 toneladas llegaron a los centros de acopio de La Forestal y La Occidental. La iniciativa busca evitar que muebles, colchones, electrodomésticos y otros objetos grandes terminen abandonados en calles, quebradas o espacios públicos.

Conocoto y Pomasqui concentraron la mayor cantidad de residuos

Durante esta jornada del servicio Domingo de Tereques, los equipos retiraron residuos voluminosos en cinco sectores de la capital. Pomasqui registró la mayor cantidad, con 4,78 toneladas. Le siguió Conocoto, donde los trabajadores recogieron 4,2 toneladas.

En los otros puntos, las cantidades fueron menores, aunque también sumaron al resultado de la jornada. En el barrio 23 de Julio se retiraron 2,94 toneladas, mientras que en Quito Sur y Reino de Quito se recogieron 2,1 toneladas en cada sector.

La recolección en los barrios alcanzó así las 16,12 toneladas. A este volumen se sumaron los residuos que los ciudadanos llevaron directamente a los centros de operaciones de Emaseo. En La Forestal recibieron 5,4 toneladas y en La Occidental otras 2,7 toneladas.

En conjunto, los dos centros de acopio reunieron 8,1 toneladas. Estos espacios cuentan con cajas abiertas para facilitar la entrega de objetos voluminosos por parte de los habitantes de Quito.

La jornada permitió retirar muebles en desuso, colchones, electrodomésticos y otros artículos que, por su tamaño, no corresponden a los residuos habituales de los hogares. Su disposición adecuada evita que estos objetos permanezcan en lugares públicos y se conviertan en focos de contaminación.

Dónde entregar los tereques y cómo participar en las jornadas

El servicio Domingo de Tereques también busca recuperar espacios públicos y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad en los barrios. Para cumplir ese objetivo, Emaseo coordina las jornadas con los vecinos y los dirigentes barriales, quienes participan en la organización de la recolección en cada sector.

La empresa municipal mantiene este servicio como parte de sus actividades permanentes de limpieza en el Distrito Metropolitano de Quito. Estas tareas se complementan con la recolección domiciliaria, el barrido de calles, el hidrolavado y el mantenimiento de contenedores.

Los ciudadanos que necesiten deshacerse de muebles, colchones, electrodomésticos u otros residuos voluminosos pueden utilizar los puntos de recepción habilitados en los centros de operaciones La Occidental y La Forestal. Ambos reciben estos objetos sin costo, de 08:00 a 14:00.

Emaseo recomienda no abandonar los tereques en las calles ni en otros espacios públicos. Esta práctica puede generar riesgos ambientales y afectar las condiciones de limpieza de los barrios.

Otra alternativa consiste en participar en las jornadas programadas y entregar los objetos directamente al personal de recolección. Para ello, los habitantes deben mantenerse atentos a los cronogramas establecidos para cada barrio.

La coordinación entre los ciudadanos y los equipos de limpieza permite organizar la entrega de estos residuos y evitar que terminen en quebradas o lugares no autorizados. De esta manera, el servicio facilita la disposición de objetos grandes que las familias ya no necesitan y contribuye a mantener limpios los espacios compartidos de Quito.

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