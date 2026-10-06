Detienen a conductor de bus tras la muerte de una persona atropellada en el norte de Quito

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La Secretaría de Movilidad inició la recopilación de información sobre la unidad de transporte público involucrada en un siniestro de tránsito ocurrido la mañana de este martes 6 de octubre de 2026 en la av. De la Prensa, en el norte de Quito. El hecho dejó una persona fallecida.

El siniestro involucró a un peatón adulto mayor y a una unidad de la operadora Alborada. El bus cubría el circuito C1 del Corredor Central Norte y circulaba en sentido norte-sur. El hecho ocurrió a la altura del ingreso al paso deprimido del sector del antiguo aeropuerto.

AMT tomó procedimiento en el lugar

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudió al sitio del siniestro y tomó el procedimiento correspondiente. Los agentes practicaron una prueba de alcohotest al conductor de la unidad. El resultado fue negativo.

Tras el procedimiento, las autoridades aprehendieron al conductor y lo trasladaron para la valoración médica correspondiente. Posteriormente, el conductor quedará a órdenes de la autoridad competente.

La Secretaría de Movilidad también comenzó la verificación de las condiciones en las que operaba la unidad involucrada en el siniestro. Esta revisión contempla la documentación relacionada con la operación del bus y el cumplimiento de las obligaciones de la operadora.

Autoridades definirán las responsabilidades

Con la información que recopilen durante la verificación, la Secretaría de Movilidad determinará las acciones administrativas que correspondan. Si las autoridades establecen incumplimientos, aplicarán las medidas previstas en la normativa vigente.

El proceso respetará el debido proceso. La Secretaría de Movilidad señaló que la revisión permitirá determinar si la unidad cumplía con las obligaciones correspondientes a su operación.

Mientras tanto, las autoridades competentes determinarán las circunstancias en las que ocurrió el siniestro y las responsabilidades relacionadas con el hecho. La investigación establecerá los elementos que correspondan sobre lo ocurrido en la av. de la Prensa.

El Municipio de Quito expresó su solidaridad con los familiares y allegados de la persona fallecida.

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