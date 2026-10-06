Una persona fallece tras ser atropellada en el norte de Quito

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Una persona falleció tras un atropellamiento registrado este martes 6 de octubre de 2026 en la avenida La Prensa y Florida, en el sector del antiguo aeropuerto, en el norte de Quito.

El ECU 911 recibió la alerta sobre el siniestro de tránsito a las 08:53 y coordinó la atención con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Quito.

Equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento

El personal de primera respuesta que acudió al lugar informó que una persona había sido atropellada. Los organismos de salud que atendieron la emergencia confirmaron su fallecimiento.

🚨 #CierreVialQuito | ¡Por siniestro de tránsito! 📍 Sector: Norte 🛣️ Dirección: av. La Prensa y Florida 🚧 Cierre: carril exclusivo del Corredor Norte sobre la av. La Prensa ⚠️ Reduce la velocidad y conduce con precaución. https://t.co/gMpD6DN1Zk — AMTQuito (@AMT_Quito) October 6, 2026

El reporte del ECU 911 no detalla las circunstancias del atropellamiento ni identifica el vehículo involucrado.

Cierre del carril exclusivo en la avenida La Prensa

La AMT reportó el cierre del carril exclusivo del Corredor Norte sobre la avenida La Prensa debido al incidente. El comunicado no precisa el horario previsto para su reapertura.

Desde la sala de videovigilancia del ECU 911 Quito se mantiene el monitoreo del sector mientras dure la atención del siniestro. El organismo recomendó a los conductores circular con precaución y respetar los límites de velocidad.

AMT informó del cierre en la avenida La Prensa

La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que, debido al siniestro en la avenida La Prensa y Florida, se cerró el carril exclusivo del Corredor Norte sobre la avenida La Prensa.

La entidad pidió a los conductores reducir la velocidad y circular con precaución. Por su parte, el ECU 911 señaló que mantiene el monitoreo del sector desde su sala de videovigilancia mientras dure el incidente.

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